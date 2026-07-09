CSM declanșează admiterea în magistratură, în ciuda Guvernului demis Bolojan

„CSM nu acceptă destabilizarea sistemului de justiție, indiferent cine și-ar dori-o. În contextul lipsei vreunui răspuns din partea guvernului demis, azi, 9 iulie, plenul CSM și-a asumat, în unanimitate, să declanșeze:

Astăzi, în Secția pentru Judecători a CSM, președintele CSM, Liviu Odagiu, a criticat Guvernul Bolojan, pentru blocarea concursurilor din magistratură, deși desfășurarea acestea nu presupun niciun cost:

„Avem un punct pe ordinea de zi, organizarea concursului de admitere directă în magistratură pentru juriștii cu cinci ani vechime. Vă reamintesc că lună de lună, începând cu luna ianuarie am solicitat deblocarea acestui concurs, deblocare care s–a realizat în cele din urmă în luna aprilie prin adoptarea unei ordonanțe de urgență. În același timp, în cuprinsul acelei ordonanțe de urgență se prevedea necesitatea adoptării unui memorandum cu privire la posturile pentru care doream să organizăm concursul. Acest memorandum noi l–am înaintat imediat după adoptarea ordonanței de urgență, nici la acest moment acel memorandum nu este adoptat.

Este exemplul elocvent pentru o cooperare loială instituțională, mai exact pentru lipsa acesteia, în condițiile în care organizarea acestui concurs nu atrage absolut niciun fel de cheltuieli de la bugetul de stat. O dată, comisiile de concurs se plătesc din taxele de concurs achitate de candidați, iar în al doilea rând, fiecare dintre posturile pe care intenționam să le scoatem la concurs au fost și sunt bugetate. Mai mult, procedura de derulare a concursului se întinde pe aproximativ nouă luni de zile, ceea ce înseamnă că în acest an nu se va finaliza și nici nu se vor realiza niciun fel de cheltuieli.

Cu toate acestea, cu toate insistențele ulterioare elaborării și înaintării memorandumului, nici la acest moment memorandumul nu este aprobat de guvernul României, nu este semnat și nu avem un răspuns. Toate acestea au dus la blocajul unor instanțe, și Judecătoria Strehaia și Urziceni sunt doar două exemple, judecătorii la care astăzi, în măsura în care veți fi de acord să organizăm acest concurs, vom scoate locuri pentru cele două instanțe. Suntem într–o situație de blocaj pe care vă propun să o depășim prin votarea acestui punct de de pe ordinea de zi și prin organizarea concursului de admitere directă în magistratură”.