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CSM declanșează admiterea în magistratură, în ciuda Guvernului demis Bolojan

Consiliul Superior al Magistraturii a votat astăzi în unanimitate, în cadrul Secției de Judecători, să declanșeze concursul de intrare în magistratură, în ciuda opoziției Guvernului Bolojan.
CSM declanșează admiterea în magistratură, în ciuda Guvernului demis Bolojan
Sursa foto: Ministerul Justiției
Sorina Matei
09 iul. 2026, 15:46, Justiţie
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„CSM nu acceptă destabilizarea sistemului de justiție, indiferent cine și-ar dori-o. În contextul lipsei vreunui răspuns din partea guvernului demis, azi, 9 iulie, plenul CSM și-a asumat, în unanimitate, să declanșeze:

  • Concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii pentru 240 de posturi de auditor de justiție;
  • Concursul de admitere în magistratură pentru:
  • 110 posturi de judecător (+20 pe lista suplimentară);
  • 60 posturi de procuror (+15 pe lista suplimentară)”, a anunțat astăzi judecătorul CSM, Alin Ene.

Termenul limită pentru înscriere este 10 august 2026.

Prima probă a concursurilor, constând în testarea grilă de verificare a cunoștințelor juridice, va avea loc în data de 4 octombrie 2026.

Pe fondul crizei de magistrați, Guvernul Bolojan a blocat organizarea concursului de admitere directă în magistratură prin măsuri de austeritate fiscal-bugetară instituite prin Legea nr. 141/2025.

Ulterior, deși regulile au fost modificate în primăvara anului 2026 pentru a permite excepții, blocajul a continuat deoarece Guvernul a refuzat în mod repetat să aprobe memorandumul de deblocare înaintat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Președintele CSM, Liviu Odagiu: „Guvernul nu vrea să adopte memorandumul”

Astăzi, în Secția pentru Judecători a CSM, președintele CSM, Liviu Odagiu, a criticat Guvernul Bolojan, pentru blocarea concursurilor din magistratură, deși desfășurarea acestea nu presupun niciun cost:

„Avem un punct pe ordinea de zi, organizarea concursului de admitere directă în magistratură pentru juriștii cu cinci ani vechime. Vă reamintesc că lună de lună, începând cu luna ianuarie am solicitat deblocarea acestui concurs, deblocare care sa realizat în cele din urmă în luna aprilie prin adoptarea unei ordonanțe de urgență. În același timp, în cuprinsul acelei ordonanțe de urgență se prevedea necesitatea adoptării unui memorandum cu privire la posturile pentru care doream să organizăm concursul. Acest memorandum noi lam înaintat imediat după adoptarea ordonanței de urgență, nici la acest moment acel memorandum nu este adoptat.

Este exemplul elocvent pentru o cooperare loială instituțională, mai exact pentru lipsa acesteia, în condițiile în care organizarea acestui concurs nu atrage absolut niciun fel de cheltuieli de la bugetul de stat. O dată, comisiile de concurs se plătesc din taxele de concurs achitate de candidați, iar în al doilea rând, fiecare dintre posturile pe care intenționam să le scoatem la concurs au fost și sunt bugetate. Mai mult, procedura de derulare a concursului se întinde pe aproximativ nouă luni de zile, ceea ce înseamnă că în acest an nu se va finaliza și nici nu se vor realiza niciun fel de cheltuieli.

Cu toate acestea, cu toate insistențele ulterioare elaborării și înaintării memorandumului, nici la acest moment memorandumul nu este aprobat de guvernul României, nu este semnat și nu avem un răspuns. Toate acestea au dus la blocajul unor instanțe, și Judecătoria Strehaia și Urziceni sunt doar două exemple, judecătorii la care astăzi, în măsura în care veți fi de acord să organizăm acest concurs, vom scoate locuri pentru cele două instanțe. Suntem întro situație de blocaj pe care vă propun să o depășim prin votarea acestui punct de de pe ordinea de zi șprin organizarea concursului de admitere directă în magistratură”.

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