Alin Ene, judecător CSM: „Ce spune proiectul privind normarea? Oriunde ai fi judecător în țară, să ai același volum de muncă. La început va fi un șoc, dar justițiabilul câștigă”

„Noi venim cu proiectul de normare a muncii. Ce spune acest proiect? Oriunde ai fi judecător în țară, că ești la Strehaia care a rămas într-un singur judecător, că ești la Urziceni care are 2 judecători cu câte 5000 de dosare fiecare la acest moment, fie că ești la judecătoria sectorului 2, care are schema de judecători complet acum, să ai același volum de muncă.

Ne uităm la media europeană, care v-am spus, e undeva de 3 ori mai mică decât a noastră, de 4 ori mai mică decât a noastră. Și spunem că atâtea dosare pot intra pe rolul unui judecător într-un an. După aceea, stabilim câte pot intra într-o zi. Se calculează. Restul vor rămâne într-o listă. (…)”, a declarat Alin Ene, în emisiunea OFF The Record, pe Mediafax.

„Va fi ca la medic”

„Va fi ca la medic. Dacă te duci la medic care are trei sloturi astăzi pentru consultație, întrebi: când este următoarea zi în care pot să vin la dumneavoastră? E peste o lună, două, trei, un an, doi, cinci. Cu siguranță primul efect va fi această listă de așteptare și va crește durata de timp de la data înregistrării dosarului până când ajunge la judecător. Ele se înregistrează în instanță, dar nu se repartizează judecătorului.

Dacă ne dorim, dacă există voință politică, putem să operăm modificările pe care noi le-am propus și altele, care pot veni de oriunde, astfel încât această listă să se micșoreze și să nu mai fie atât de multe cauze în așteptare. Ce este foarte bun în opinia mea este că această listă va fi publică pentru fiecare instanță„, a spus Ene.

Judecătorul CSM a explicat că totul se va face printr-o aplicație informatică: „Este un program făcut de colegul nostru Cosmin Sterea Grossu, care e președinte la Tribunalul București. A muncit enorm zilele astea”.

„La început va fi un șoc”

„La început va fi probabil un șoc. Pe măsură ce se așează lucrurile, asta duce și la creșterea calității actului de justiție. Noi avem acum ședințe de judecată de 120 de dosare. Nu poți să-i ceri unui judecător să intre la 8 dimineața cu 8.30. cu 120 de dosare și să facă un act de justiție de calitate și să știe tot ce e în dosarele alea și să iasă la 12 noaptea sau la 2 dimineața. În cele din urmă tot justițiabilul câștigă. Dar trebuie și concursul puterii politice. (…) Sunt oameni politicii și bine intenționați, pe care i-am și văzut pe unii, și cu siguranță putem să lucrăm, dar trebuie să existe deschidere”, a explicat Ene.

Secția de Judecători a CSM a adoptat astăzi proiectul privind „transparentizarea modalității de gestionare a cauzelor în funcție de capacitatea reală de procesare a instanțelor judecătorești”. Mecanismul va intra în vigoare la mijlocul lunii septembrie 2026.

În România, un judecător gestionează în medie între 1.000 și peste 1.500 de dosare pe an (iar în instanțele cele mai aglomerate, cum sunt unele judecătorii, volumul depășește 3.000 de dosare per judecător), în timp ce în Europa de Vest media este semnificativ mai mică, situându-se între 80 și 200 de cauze pe an.

Conform rapoartelor oficiale ale Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și ale Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției (CEPEJ), instanțele românești se confruntă cu un volum record de cauze.