PNL cere „transparență deplină” privind completurile specializate pentru dosarele despre partide

„PNL nu contestă dreptul instanțelor de a adopta măsuri administrative și nu pune în discuție independența judecătorilor. Ceea ce solicităm este transparență deplină asupra procedurii urmate și asupra criteriilor care au stat la baza acestor decizii administrative”, a transmis PNL într-un comunicat de presă.

Liberalii susțin că „orice măsură administrativă privind organizarea activității judiciare trebuie să fie nu doar legală, ci transparentă și lipsită de orice aparență de arbitrariu”.

Liberalii susțin că reacțiile transmise de Tribunalul București și de Consiliul Superior al Magistraturii nu răspund întrebărilor ridicate în spațiul public privind constituirea, în 23 iunie 2026, a completurilor specializate pentru cauzele referitoare la partidele politice.

„Comunicatele publice transmise astăzi de Consiliul Superior al Magistraturii și de Tribunalul București nu răspund întrebărilor legitime ridicate în spațiul public cu privire la constituirea, în data de 23 iunie 2026, a completurilor specializate pentru cauzele privind partidele politice. Există două aspecte obiective care justifică solicitarea unor explicații suplimentare”, arată PNL.

Partidul invocă două aspecte. În primul rând, susține că, „timp de peste două decenii”, numărul redus al cauzelor privind partidele politice nu ar fi impus astfel de completuri. În al doilea rând, PNL afirmă că acestea au fost constituite „exact în momentul în care au fost înregistrate dosarele formulate de contestatarii din PNL”, fără prezentarea criteriilor concrete după care au fost desemnați judecătorii.

PNL invocă și standardele internaționale dezvoltate de OSCE și Comisia de la Veneția privind autonomia partidelor politice.

„Ceea ce solicităm este transparență deplină asupra procedurii urmate și asupra criteriilor care au stat la baza acestor decizii administrative, pentru ca orice suspiciune privind imparțialitatea organizării activității judiciare să fie înlăturată. Într-un stat de drept, independența justiției și încrederea publicului în imparțialitatea acesteia se consolidează prin transparență și prin explicații clare, nu prin descurajarea întrebărilor legitime”, a precizat PNL.

Tribunalul București: Specializarea judecătorilor este prevăzută de lege

Conducerea Tribunalului București arată că specializarea judecătorilor, inclusiv în cauzele care privesc partidele politice, este prevăzută de lege și face parte din măsurile de organizare internă menite să eficientizeze activitatea uneia dintre cele mai aglomerate instanțe din țară și să asigure o practică judiciară unitară.

Instanța subliniază că toate măsurile manageriale au fost adoptate transparent și în temeiul legii, amintind că, în aceeași perioadă, a fost înființată și o secție pentru minori și familie, iar alte completuri specializate se află în analiză, la solicitarea judecătoriilor de sector.

Liberalii au susținut că măsura ar fi fost adoptată fără avizul Consiliului Superior al Magistraturii și au anunțat că vor cere recuzarea judecătoarei care judecă unul dintre dosarele legate de Congresul Extraordinar al partidului.

CSM: Litigiile se analizează în fața instanțelor, nu în spațiul public

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis ulterior că reacțiile publice ale PNL la hotărârile instanțelor reprezintă o escaladare „fără precedent” a discursului îndreptat împotriva justiției și pot exercita presiuni asupra judecătorilor.

„Într-o democrație constituțională, litigiile se analizează în fața instanțelor, nu în spațiul public prin delegitimarea autorității judecătorești”, a transmis Secția pentru judecători a CSM.

Și președinții curților de apel au criticat poziția liberalilor, afirmând că „atacurile explicite ale unui partid politic prin comunicare oficială publică împotriva judecătorilor şi a întregii instanţe învestite cu verificarea respectării legalităţii actelor interne sunt absolut inacceptabile şi trebuie respinse categoric”.

Disputa a apărut după ce PNL a anunțat că va contesta Hotărârea nr. 18 din 23 iunie 2026 a Colegiului de Conducere al Tribunalului București, prin care au fost înființate completuri specializate pentru dosarele privind partidele politice.

Tribunalul București a decis suspendarea provizorie a executării Hotărârii Consiliului Național Extraordinar al PNL din 19 iunie 2026, până la soluționarea definitivă a dosarului pe fond. Decizia poate fi atacată cu apel în termen de cinci zile, iar următorul termen în dosarul privind hotărârile adoptate la Congresul PNL este programat pentru 8 iulie.