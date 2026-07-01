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PNL contestă decizia Tribunalului București privind Congresul și anunță că va ataca hotărârea în instanță

Liberalii susțin că actuala conducere își exercită în continuare atribuțiile și acuză nereguli în repartizarea dosarelor.
PNL contestă decizia Tribunalului București privind Congresul și anunță că va ataca hotărârea în instanță
Congresul extraordinar al PNL iunie 2026 Sursa foto: Mediafax Foto/Ioana Paduraru
Oana Antipa
01 iul. 2026, 19:45, Politic
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Partidul Național Liberal susține că decizia Tribunalului București privind suspendarea unor hotărâri nu afectează conducerea aleasă la Congresul Extraordinar din 21 iunie.

Potrivit unui comunicat transmis miercuri, PNL afirmă că hotărârea instanței suspendă doar anumite decizii și produce efecte doar pentru viitor.

Liberalii mai susțin că hotărârile adoptate la Congres și noua conducere a partidului rămân în vigoare.

PNL va ataca decizia privind completurile specializate

Partidul anunță că va contesta pe toate căile legale Hotărârea nr. 18 din 23 iunie 2026 a Colegiului de Conducere al Tribunalului București.

PNL susține că înființarea a șase completuri specializate pentru cauze privind partidele politice este fără precedent.

Formațiunea afirmă că măsura ar fi fost adoptată fără avizul necesar al Consiliului Superior al Magistraturii.

Liberalii cer recuzarea unui judecător

PNL anunță că va solicita recuzarea judecătoarei care a primit spre soluționare unul dintre dosarele privind Congresul Extraordinar.

Partidul motivează cererea prin faptul că magistratul a fost detașat anterior la Ministerul Justiției.

Potrivit PNL, detașarea a avut loc în perioada în care ministerul era condus de Alina Gorghiu, unul dintre reclamanți.

Procesul este în desfășurare

Liberalii precizează că vor depune la Tribunalul București documentele privind noua conducere și modificările aduse Statutului. Formațiunea afirmă că va respecta toate procedurile prevăzute de lege.

Totodată, PNL anunță că avocații săi vor folosi toate căile de atac împotriva deciziilor pe care le consideră neîntemeiate.

Tribunalul București a decis suspendarea provizorie a executării Hotărârii Consiliului Național Extraordinar al PNL din 19 iunie 2026, până la soluționarea definitivă a dosarului pe fond. Instanța a respins, în același timp, acțiunea formulată împotriva președintelui PNL, Ilie Bolojan, și a secretarului general, Dan Motreanu, apreciind că aceștia nu au calitate procesuală pasivă. Decizia poate fi atacată cu apel în termen de cinci zile.

Hotărârea a fost pronunțată în urma unei ordonanțe președințiale depuse de un grup de lideri liberali care contestă legalitatea convocării Consiliului Național Extraordinar și a Congresului PNL din 21 iunie. În paralel, pe rolul Tribunalului București se află și o acțiune prin care este solicitată anularea hotărârilor adoptate la Congres, inclusiv alegerea noii conduceri și modificarea Statutului. Următorul termen de judecată este programat pentru 8 iulie.

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