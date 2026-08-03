Reacția PNL după ce Curtea de Apel București a suspendat 11 hotărâri de guvern: „PSD dărâmă ce a construit Guvernul Bolojan”

„Partidul Național Liberal respectă decizia Curții de Apel București privind suspendarea hotărârilor de guvern contestate de PSD și susține demersurile legale pe care Guvernul Bolojan le va utiliza pentru apărarea acestor acte normative. Responsabilitatea politică pentru declanșarea procedurilor care au dus la suspendarea lor aparține însă PSD”, a transmis PNL într-un comunicat.

Liberalii acuză social-democrații că, prin contestarea actelor normative, afectează măsuri destinate unor categorii vulnerabile și îndeplinirea angajamentelor europene ale României.

„PSD dărâmă ce a construit Guvernul Bolojan. Măsurile blocate de social-democrați afectează persoane cu dizabilități, tineri și fondurile europene ale României”, susține PNL.

PNL avertizează asupra consecințelor suspendării hotărârilor

Potrivit liberalilor, suspendarea hotărârilor riscă să afecteze sprijinul acordat persoanelor adulte cu dizabilități, măsurile pentru integrarea tinerilor fără loc de muncă și îndeplinirea unor jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Practic, PSD încearcă să obțină în instanță ceea ce nu a reușit să obțină în plan politic. În loc să vină cu soluții pentru România, conducerea acestui partid preferă să transforme instanțele într-un nou câmp de confruntare politică. Hotărârile atacate nu sunt simple acte administrative. Ele pun în aplicare măsuri prin care România își îndeplinește angajamentele europene, sprijină integrarea persoanelor adulte cu dizabilități, facilitează accesul tinerilor fără loc de muncă pe piața muncii și permit funcționarea unor politici publice esențiale”, a adăugat Partidul Național Liberal.

Liberalii avertizează că suspendarea hotărârilor poate întârzia îndeplinirea unor jaloane asumate prin PNRR și poate pune în pericol accesarea unor fonduri europene importante.

În cazul hotărârii privind beneficiul pentru locuire și beneficiul de tranziție, liberalii susțin că sunt vizate peste 5.400 de persoane adulte cu dizabilități.

„Blocarea acestor măsuri pune în pericol un program esențial pentru o categorie vulnerabilă de români”, mai arată PNL.

Curtea de Apel București a suspendat luni alte cinci hotărâri adoptate de Guvernul demis Bolojan, după ce, săptămâna trecută, suspendase alte șase acte normative, toate cele 11 hotărâri fiind contestate în instanță de PSD.