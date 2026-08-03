Curtea de Apel București suspendă cinci Hotărâri ale Guvernului Bolojan. Executivul face recurs și avertizează asupra unor blocaje

„Măsuri importante pentru a facilita accesul tinerilor pe piața muncii, gestionarea fondurilor europene, încasarea veniturilor bugetare, prevenirea răspândirii bolilor la animale și sprijinirea crescătorilor individuali de animale, precum și pentru organizarea și desfășurarea unor activități ale instituțiilor statului nu vor putea fi puse în aplicare după ce Curtea de Apel București a suspendat astăzi cinci Hotărâri adoptate de Guvern”, se arată în comunicatul de presă emis de Palatul Victoria.

Acțiunea în instanță a fost anunțată încă de săptămâna trecută de PSD care a anunțat că va contesta în instanță mai multe hotărâri adoptate de Guvernul Bolojan. Guvernul anunță recurs și amintește de ritmul alert în care s-a desfășurat acțiunea social-democraților.

„luni, 27 iulie PSD a depus plângerile prealabile

miercuri, 29 iulie, PSD a atacat 11 din cele 12 hotărâri și a cerut suspendarea lor. În aceeași zi, începând cu ora 14:54, au început să intre la Secretariatul General al Guvernului (instituție care reprezintă Guvernul în instanță) citațiile pentru cele cinci procese în care Curtea s-a pronunțat astăzi.

Cele cinci Hotărâri de Guvern blocate de instanță

Termenul a fost luni, 3 august, ora 11:00”, transmite Executivul.

Guvernul a prezentat și cele cinci inițiative care au fost anulate de instanță.

Anularea HG nr. 570/2026 blochează sprijinul financiar neimpozabil destinat tinerilor fără loc de muncă la prima angajare pe perioadă nedeterminată. Aceștia urmau să primească 1.000 de lei lunar în primul an și 1.250 de lei lunar în al doilea an.

Oprirea HG nr. 511/2026 suspendă desemnarea MIPE ca operator de program pentru Mecanismul Financiar al SEE (304.64 mil. €) și Mecanismul Financiar Norvegian (291.61 mil. €) derulate până în 2028.

Blocarea HG 530/2026 oprește aplicarea normelor metodologice privind schimbul automat de date între ANAF, MAI și primării.

Oprirea HG nr. 512/2026 sistează plafonul de 3.15 milioane lei alocat pentru anul 2026 pentru colectarea și neutralizarea cadavrelor de animale din gospodăriile individuale.

Suspendarea HG nr. 501/2026 blochează reducerea cu două posturi a aparatului Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, măsură menită să reducă cu 10% cheltuielile de personal în anul 2026.

Poziția PSD: Abzuri sistematice ale unui guvern interimar

„Partidul Social Democrat a luat astăzi măsuri juridice ferme și fără precedent împotriva guvernului Bolojan, care, deși demis, continuă să acționeze ca și cum ar deține un mandat deplin, încălcând flagrant atât Constituția României, cât și limitările impuse de lege. Este prima etapă a unui proces de denunțare în fața tuturor autorităților competente a abuzurilor sistematice ale unui guvern al cărui mandat a încetat, iar interimatul miniștrilor săi a depășit termenul constituțional de 45 de zile”, informa formațiunea lunea trecută.