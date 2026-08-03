Alte 5 Hotărâri de Guvern ale Executivului demis Bolojan au fost suspendate de Curtea de Apel. Toate cele 11 măsuri atacate de PSD, blocate

Judecătorii Curții de Apel București au suspendat astăzi alte 5 hotărâri de Guvern ale Executivului demis Bolojan. Sesizările au aparținut PSD.

Potrivit Codului Administrativ, Guvernul demis/ interimar nu poate decât să emită acte cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice. Guvernul interimar nu poate promova politici noi, nu poate emite ordonanțe sau ordonanțe de urgență și nu poate iniția proiecte de lege.

Hotărârile de Guvern suspendate astăzi sunt următoarele:

Curtea de Apel București: dosar 4897/2/2026: Respinge, ca neîntemeiate, excepţia lipsei de interes şi lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, invocate prin întâmpinare, de pârâtul Guvernul României. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia inadmisibilităţii cererii de suspendare, invocată de pârâtul Guvernul României, prin întâmpinare. Admite cererea. Dispune suspendarea HG nr. 570/2026, până la pronunţarea instanţei de fond. Executorie de drept. Curtea de Apel București: dosar 4912/2/2026: Respinge, ca neîntemeiate, excepţia lipsei de interes şi lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, invocate prin întâmpinare, de pârâtul Guvernul României. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia inadmisibilităţii cererii de suspendare, invocată de pârâtul Guvernul României, prin întâmpinare. Admite cererea. Dispune suspendarea HG nr. 530/2026, până la pronunţarea instanţei de fond. Executorie de drept. Curtea de Apel București: dosar 4918/2/2026: Respinge, ca neîntemeiate, excepţia lipsei de interes şi lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, invocate prin întâmpinare, de pârâtul Guvernul României şi de intervenientul accesoriu, MADR. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia inadmisibilităţii cererii de suspendare, invocată de pârâtul Guvernul României, prin întâmpinare. Admite cererea. Dispune suspendarea HG nr. 512/2026, până la pronunţarea instanţei de fond. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de intervenţie accesorie. Executorie de drept. Curtea de Apel București: dosar 4917/2/2026: Respinge, ca neîntemeiate, excepţia lipsei de interes şi lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, invocate prin întâmpinare, de pârâtul Guvernul României. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia inadmisibilităţii cererii de suspendare, invocată de pârâtul Guvernul României, prin întâmpinare. Admite cererea. Dispune suspendarea HG nr. 511/2026, până la pronunţarea instanţei de fond. Executorie de drept. Recursul nu este suspensiv de executare. Cu recurs, în termen de 5 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 03.08.2026. Curtea de Apel București, dosar 4915/2/2026: Respinge, ca neîntemeiate, excepţia lipsei de interes şi lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, invocate prin întâmpinare, de pârâtul Guvernul României. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia inadmisibilităţii cererii de suspendare, invocată de pârâtul Guvernul României, prin întâmpinare. Admite cererea. Dispune suspendarea HG nr. 501/2026, până la pronunţarea instanţei de fond. Executorie de drept. Recursul nu este suspensiv de executare. Cu recurs, în termen de 5 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 03.08.2026.

Joi, Curtea de Apel București a suspendat alte 6 hotărâri de Guvern din același motiv:

Guvernul demis Ilie Bolojan a fost nevoit să mute adoptarea unor măsuri din Hotărâri de Guvern în Parlament sub formă de proiecte de lege, cea mai importantă fiind Strategia privind conservarea biodiversității (fonduri de circa 1 miliard de euro din PNRR), alături de alte pachete legislative și jaloane-cheie din PNRR însumând aproape 4 miliarde de euro.

Printre hotărârile suspendate de judecători se numără: