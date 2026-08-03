Alte 5 Hotărâri de Guvern ale Executivului demis Bolojan au fost suspendate de Curtea de Apel. Toate cele 11 măsuri atacate de PSD, blocate

Judecătorii Curții de Apel București au suspendat astăzi alte 5 hotărâri de Guvern ale Executivului demis Bolojan. Sesizările au aparținut PSD.
Potrivit Codului Administrativ, Guvernul demis/ interimar nu poate decât să emită acte cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice. Guvernul interimar nu poate promova politici noi, nu poate emite ordonanțe sau ordonanțe de urgență și nu poate iniția proiecte de lege.
Hotărârile de Guvern suspendate astăzi sunt următoarele:
- Curtea de Apel București: dosar 4897/2/2026: Respinge, ca neîntemeiate, excepţia lipsei de interes şi lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, invocate prin întâmpinare, de pârâtul Guvernul României. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia inadmisibilităţii cererii de suspendare, invocată de pârâtul Guvernul României, prin întâmpinare. Admite cererea. Dispune suspendarea HG nr. 570/2026, până la pronunţarea instanţei de fond. Executorie de drept.
- Curtea de Apel București: dosar 4912/2/2026: Respinge, ca neîntemeiate, excepţia lipsei de interes şi lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, invocate prin întâmpinare, de pârâtul Guvernul României. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia inadmisibilităţii cererii de suspendare, invocată de pârâtul Guvernul României, prin întâmpinare. Admite cererea. Dispune suspendarea HG nr. 530/2026, până la pronunţarea instanţei de fond. Executorie de drept.
- Curtea de Apel București: dosar 4918/2/2026: Respinge, ca neîntemeiate, excepţia lipsei de interes şi lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, invocate prin întâmpinare, de pârâtul Guvernul României şi de intervenientul accesoriu, MADR. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia inadmisibilităţii cererii de suspendare, invocată de pârâtul Guvernul României, prin întâmpinare. Admite cererea. Dispune suspendarea HG nr. 512/2026, până la pronunţarea instanţei de fond. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de intervenţie accesorie. Executorie de drept.
- Curtea de Apel București: dosar 4917/2/2026: Respinge, ca neîntemeiate, excepţia lipsei de interes şi lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, invocate prin întâmpinare, de pârâtul Guvernul României. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia inadmisibilităţii cererii de suspendare, invocată de pârâtul Guvernul României, prin întâmpinare. Admite cererea. Dispune suspendarea HG nr. 511/2026, până la pronunţarea instanţei de fond. Executorie de drept. Recursul nu este suspensiv de executare. Cu recurs, în termen de 5 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 03.08.2026.
- Curtea de Apel București, dosar 4915/2/2026: Respinge, ca neîntemeiate, excepţia lipsei de interes şi lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, invocate prin întâmpinare, de pârâtul Guvernul României. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia inadmisibilităţii cererii de suspendare, invocată de pârâtul Guvernul României, prin întâmpinare. Admite cererea. Dispune suspendarea HG nr. 501/2026, până la pronunţarea instanţei de fond. Executorie de drept. Recursul nu este suspensiv de executare. Cu recurs, în termen de 5 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 03.08.2026.
Ședință de Guvern demis/ Foto Guvernul României
Joi, Curtea de Apel București a suspendat alte 6 hotărâri de Guvern din același motiv:
Guvernul demis Ilie Bolojan a fost nevoit să mute adoptarea unor măsuri din Hotărâri de Guvern în Parlament sub formă de proiecte de lege, cea mai importantă fiind Strategia privind conservarea biodiversității (fonduri de circa 1 miliard de euro din PNRR), alături de alte pachete legislative și jaloane-cheie din PNRR însumând aproape 4 miliarde de euro.
Printre hotărârile suspendate de judecători se numără:
- Curtea de Apel București: dosar 4920/2/2026: Suspendă executarea Hotărârii Guvernului nr. 545/2026 pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi modificarea art. 6 alin.(6) din Hotărârea Guvernului nr.1186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.588 din 17 iulie 2026, până la pronunţarea instanţei de fond asupra acţiunii în anularea actului. Respinge ca neîntemeiată cererea de intervenţie. Executorie de drept.
- Curtea de Apel București: dosar 4919/2/2026: Suspendă executarea Hotărârii Guvernului nr. 546/2026 privind aprobarea nivelului cotizaţiei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale şi/sau organizaţii internaţionale de schimb de organe în anul 2026, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.587 din 17 iulie 2026, până la pronunţarea instanţei de fond asupra acţiunii în anularea actului. Executorie de drept. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare, ce se depune la Curtea de Apel Bucureşti.
- Curtea de Apel București: dosar 4913/2/2026: Respinge excepţiile ca neîntemeiate. Admite cererea de suspendare. Suspendă executarea Hotărârii Guvernului nr. 547/2026 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 784/2017 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Lovrin şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.594 din 21 iulie 2026, până la pronunţarea instanţei de fond asupra acţiunii în anularea actului. Respinge ca neîntemeiate cererile de intervenţie. Executorie de drept.
- Curtea de Apel București: dosar 4916/2/2026: Respinge excepţiile ca neîntemeiate. Admite cererea de suspendare. Suspendă executarea Hotărârii Guvernului nr. 509/2026 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 685/2022 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.544 din 2 iulie 2026, până la pronunţarea instanţei de fond asupra acţiunii în anularea actului. Executorie de drept.
- Curtea de Apel București: dosar 4873/2/2026: Respinge excepţiile ca neîntemeiate. Admite cererea de suspendare. Suspendă executarea Hotărârii Guvernului nr. 569/2026 privind aprobarea Procedurii de acordare a plăţilor, precum şi sistuaţiile de suspendare, modificare şi încetare a dreptului la beneficiul pentru locuire şi la beneficiul de tranziţie pentru persoanele adulte cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.614 din 28 iulie 2026, până la pronunţarea instanţei de fond asupra acţiunii în anularea actului.Respinge ca neîntemeiate cererile de intervenţie. Executorie de drept.