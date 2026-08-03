Scandal în PNL din cauza crizei energetice. Alexandru Muraru: La Iași s-a reinstaurat ceaușismul

Deputatul PNL și președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, a criticat decizia Primăriei Iași de a întrerupe iluminatul public în timpul nopții și i-a cerut public primarului Mihai Chirica să renunțe la această măsură.

„Doar la Iași s-a reinstaurat ceaușismul”

Muraru susține că ieșenii „au devenit victimele experimentelor administrative” și că măsurile luate de edil au efecte directe asupra siguranței cetățenilor.

„O măsură complet disproporționată, cu un impact infim asupra consumului național, dar cu efecte reale asupra siguranței și confortului ieșenilor. Dar femeilor care ies de la lucru noaptea și care se tem să meargă acasă, ce le spune Chirica? Ce vină au ieșenii pentru aceste măsuri de comunism târziu?”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Muraru.

Liderul PNL Iași afirmă că justificarea economisirii energiei nu se susține.

„Premierul României a spus clar acum câteva minute că problema noastră este între orele 18.00-23.00, nu după miezul nopții. Doar în acest interval de seară România are nevoie de surse și capacități suplimentare de acoperire. Niciun alt mare municipiu mare din România nu a considerat că soluția este să-și lase cetățenii în întuneric”, notează deputatul.

„La Iași asistăm la o decizie desprinsă din anii comunismului. Chirica a stins lumina și a pretins că a rezolvat problema. Dintre toate administrațiile din țară, doar la Iași s-a reinstaurat ceaușismul”, a mai declarat Muraru.

Reacția lui Chirica: Nu e o întoarcere la comunism

Atacul liderului PNL Iași vine după ce Mihai Chirica a anunțat vineri măsuri de economisire a energiei prin oprirea iluminatului public pe timpul nopții.

Primarul din Iași a luat aceasta decizie după ce premierul interimar Bolojan a anunțat stare de alertă în energie și a făcut apel de economie privind consumul energetic.

Luni, Mihai Chirica a reacționat la criticile pe care decizia sa le-a atras. „Această măsură este necesară din spirit de responsabilitate și nicidecum o «întoarcere la comunism»”, a transmis acesta.