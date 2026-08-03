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Prețurile la Energie ar putea crește abia din toamnă, spune Ilie Bolojan

Într-o conferință de presă, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că, în momentul de față, „nu există o problemă legată de asigurarea energiei în România”.
Prețurile la Energie ar putea crește abia din toamnă, spune Ilie Bolojan
Sursa foto: Mediafax Foto/Alexandru Dobre
Daiana Rob
03 aug. 2026, 16:22, Politic
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Întrebat dacă în următoarea perioadă, consumatorii casnici s-ar putea aștepta la creșteri ale prețurilor la energie, premierul interimar a declarat:

În acest moment, nu luăm în calcul – în afară de dialogul și măsurile care pot fi adoptate pentru mari consumatori – alte măsuri. Nu există în momentul de față o problemă legată de asigurarea energiei în România în general, nici pentru casnici, nici pentru spitale”, a declarat Ilie Bolojan. 

„Importurile care se fac, în acest moment, în orele de seară, în cantitate mai mare – și cele de seară sunt la prețuri mai mari – indirect se vor transforma în prețuri, probabil spre perioada de toamnă”, a declarat Ilie Bolojan.
Premierul a precizat că prețurile nu vor fi „date peste cap”, însă va exista „inevitabil o anumită influență”. 
Declarațiile premierului Ilie Bolojan vin în contextul crizei energetice generate de scăderea nivelului Dunării, care a determinat închiderea unui reactor al Centralei nucleare de la Cernavodă și instituirea unei stări de alertă, dar și măsuri de reducere a consumului de energie.

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