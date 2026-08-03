Prețurile la Energie ar putea crește abia din toamnă, spune Ilie Bolojan

Întrebat dacă în următoarea perioadă, consumatorii casnici s-ar putea aștepta la creșteri ale prețurilor la energie, premierul interimar a declarat:

„În acest moment, nu luăm în calcul – în afară de dialogul și măsurile care pot fi adoptate pentru mari consumatori – alte măsuri. Nu există în momentul de față o problemă legată de asigurarea energiei în România în general, nici pentru casnici, nici pentru spitale”, a declarat Ilie Bolojan.

„Importurile care se fac, în acest moment, în orele de seară, în cantitate mai mare – și cele de seară sunt la prețuri mai mari – indirect se vor transforma în prețuri, probabil spre perioada de toamnă”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a precizat că prețurile nu vor fi „date peste cap”, însă va exista „inevitabil o anumită influență”.