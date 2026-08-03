De ce s-au scumpit carburanții? Bolojan spune ce legătură au trenurile spre litoral

Șeful Guvernului a explicat luni că principala problemă înregistrată pe piața conbustibililor în aceste zile în România a fost legată de aprovizionare.

Probleme cu aprovizionarea

„Dacă în criza precedentă aveam o problemă care în principal se baza pe preț, acum avem o problemă care în principal se bazează pe capacitatea de aprovizionare cu combustibili. De aici, din această capacitate, sigur vin și problemele de preț. În momentul în care există o cerere mare pe care aprovizionarea nu poate onora 100% de pe o zi pe alta, apare inevitabil o presiune pe preț”, a declarat Bolojan.

El spune că și cantitățile de combustibili livrate în piață au fost mai mici.

„Suntem în situația în care una din rafinăriile care asigură o bună parte din combustibilul pentru piața românească, Petromidia, ca efect al nesosirii țițeiului la timp pentru a fi procesat, funcționează la jumătate din capacitate. Asta înseamnă că și cantitățile pe care le-a livrat în piață au fost mai reduse și, ca urmare a acestei stări, s-a realizat o presiune suplimentară pe preț”, a adăugat Ilie Bolojan.

El spune că „aceste aspecte s-au rezolvat, aprovizionarea cu țiței va reintra normal și, din punctul ăsta de vedere, cantitatea procesată pentru piața românească în România sau în rafinăriile care livrează înspre România va fi în bună regulă”.

Transport îngreunat

De asemenea, o altă problemă expusă de premier se referă la transportul combustibililor din terminalul de la Constanța către depozitele din țară, către stațiile de benzină.

„Suntem în situația în care, pe fondul circulației trenurilor înspre mare cu o frecvență mult mai mare decât în celelalte perioade ale anului, pe fondul lucrărilor la linia de cale ferată, care ne permite să circulăm pe un singur fir, sunt proiectele din PNRR care trebuie finalizate, a fost o problemă legată de transportul trenurilor cu motorină de la Oil Terminal către depozitele, în special din partea de vest a țării”, a declarat șeful Guvernului.

Bolojan arată că și aceste aspecte au pus o presiune suplimentară pe preț.

Crize internaționale

Premierul amintește însă de cele două crize care influențează puternic piața țițeiului.

„Avem în continuare escaladare a situației din Golf în care nu există o predictibilitate a ceea ce se întâmplă acolo. Avem războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina și ceea ce se întâmplă în Marea Neagră. Și acești doi factori au făcut ca prețurile pe piața internațională să revină, din păcate, la valorile pe care le-am avut în primăvară, în luna martie, când am fost la nivelul maxim.

Am revenit în această zonă și asta se vede în prețurile la stațiile noastre de benzină și se vede în toată Europa, nu doar în România”, a spus Bolojan.

Șeful Executivului a mai spus că, suplimentar, în cazul României, este vorba de o situație mult mai tensionată în Marea Neagră, de costuri de asigurare pentru petrolierele care transportă țițeiul în Marea Neagră mai mari decât în primăvară, lucruri care „se văd în prețurile pe care le avem la pompă în România”.