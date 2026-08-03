Fără salarii pentru politicienii care generează datorii. O nouă inițiativă a lui Javier Milei

Președintele argentinian, Javier Milei ( 55 de ani), un lider ultraliberal, a lansat o inițiativă originală: dacă statul generează prea multe datorii, politicienii nu ar trebui să mai primească salarii în viitor.

Această idee centrală a noului pachet de reforme propus de Milei se numește „Grillete Fiscal” – încătușare financiară.

Mecanismul de implementare este următorul: dacă statul înregistrează deficite timp de mai multe luni consecutive, Congresul trebuie să readucă finanțele în echilibru în câteva săptămâni. Dacă acest lucru nu reușește, se va introduce automat un sistem de închidere parțială a activităților guvernamentale, similar cu cel din SUA: președintelui, vicepreședintelui, miniștrilor și parlamentarilor nu li se vor mai plăti salariile.

În schimb, pensiile, sistemul de sănătate, poliția și apărarea vor continua să primească finanțare.

În discursul său televizat, Milei a declarat:

„Pentru prima dată în istoria noastră, va exista o regulă: dacă un politician nu-și face treaba, prețul îl plătește politicianul, nu poporul.”

Criticii acestei abordări în Argentina susțin că suspendarea plății salariilor politicienilor este mai degrabă un gest simbolic decât o modalitate eficientă de a combate datoriile, având în vedere că salariile politicului reprezintă doar o mică parte din cheltuielile statului.

Obiectivul principal al eforturilor financiare ale lui Milei este stabilizarea peso-ului.

El intenționează să interzică statului să mai tipărească bani noi. Guvernele anterioare au făcut acest lucru pentru a acoperi cheltuielile bugetare, ceea ce a dus la creșterea inflației.