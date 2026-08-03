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Ministerul Mediului anunță controale la Garda de Mediu din cinci județe. Diana Buzoianu: Mă interesează să știu că problemele grave de mediu sunt adresate

Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat luni că a trimis Corpul de Control la comisariatele Gărzii Naționale de Mediu din județele Ialomița, Gorj, Suceava, Timiș și Tulcea. Acțiunea va urmări modul în care inspectorii au prioritizat problemele de mediu.
Ministerul Mediului anunță controale la Garda de Mediu din cinci județe. Diana Buzoianu: Mă interesează să știu că problemele grave de mediu sunt adresate
EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
03 aug. 2026, 19:29, Politic
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„Am cerut astăzi Corpului de Control să facă un control de urgență pe cum au fost sau nu prioritizate problemele grave de mediu din 5 județe din țară de către inspectorii gărzii de mediu. Corpul de control va trebui să analizeze dacă acțiunile de control ale acestor comisariate reflectă o preocupare reală de a rezolva/adresa problemele sistemice de mediu din județele respective sau o muncă de a da cifre record de amenzi pentru probleme superficiale, doar pentru a bifa protecția mediului”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de ministra interimară a Mediului.

Diana Buzoianu a explicat că decizia de a verifica cele cinci comisariate vine pe fondul nemulțumirilor recurente exprimate de cetățeni. Oamenii au reclamat că inspectorii locali ignoră problemele sistemice.  

Buzoianu a ținut să facă o distincție clară între inspectorii de bună-credință și cei care compromit instituția. 

„Garda de Mediu are sute de inspectori profesioniști. Oameni care duc greul în această instituție. În același timp, nu putem ascunde că sunt și comisari șefi care confundă demnitatea rolului, cu puterea de a tăia și spânzura la comanda baronilor politici”, se arată în mesaj. 

Ministra a precizat că în multe dintre cazurile semnalate, autoritățile locale au răspuns criticilor prezentând statistici privind numărul controalelor și al amenzilor aplicate, fără ca problemele de fond să fie rezolvate. 

„Pe hârtie, un loc poate fi verificat de zeci de ori și sancționat pentru încălcările cele mai mici de 5-6 ori (fără a se ,,vedea” problemele cele mai grave)”, notează ministra. 

„Munca sutelor de inspectori care își fac treaba cinstit nu trebuie minimizată, dar nici efectul absolut toxic al inspectorilor care nu își fac treaba nu trebuie nici el minimizat”, conchide Buzoianu. 

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