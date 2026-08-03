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Marius Oprescu (PSD): Spitalul Județean Slatina a primit doar 29 de posturi, deși a solicitat 130. Bolojan a decis că viața unui oltean valorează mai puțin

Prim-vicepreședintele PSD, Marius Oprescu, acuză Guvernul că a aprobat un număr insuficient de posturi pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina, susținând că decizia afectează accesul pacienților la servicii medicale și reflectă o alocare preferențială a resurselor din sistemul sanitar.
Marius Oprescu (PSD): Spitalul Județean Slatina a primit doar 29 de posturi, deși a solicitat 130. Bolojan a decis că viața unui oltean valorează mai puțin
Laura Buciu
03 aug. 2026, 10:13, Politic
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Potrivit lui Marius Oprescu, conducerea Spitalului Județean de Urgență Slatina a solicitat aprobarea ocupării a 130 de posturi, dintr-un necesar estimat la 150, însă Guvernul a aprobat doar 29 de posturi.

Liderul PSD afirmă că două dintre posturile aprobate vizează specialități care nu au fost solicitate de unitatea medicală și pentru care nu există posturi vacante.

„Aici nu vorbim despre funcții sau calcule electorale. Vorbim despre vieți, despre șansele pacienților și despre dreptul la sănătate. În fața bolii și a morții nu există pesediști, peneliști sau useriști. Există doar oameni care au nevoie de medici și de îngrijire”, a transmis Marius Oprescu.

Oprescu: „Moneda de schimb este sănătatea și viața oamenilor”

Acesta susține că repartizarea posturilor între spitale este inechitabilă și invocă, drept exemplu, faptul că Spitalul Județean Bihor ar fi primit aprobarea pentru 150 de posturi, iar Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București pentru 65 de posturi, în timp ce Spitalul Județean de Urgență Slatina a primit doar 29.

„Nici măcar nu mai are iz de reformă. Este încă o dovadă a împărțirii partinice, discreționare, a resurselor, a șanselor și a accesului la servicii publice. Cu atât mai mizerabilă cu cât, de data aceasta, moneda de schimb este sănătatea și viața oamenilor”, a mai declarat prim-vicepreședintele PSD.

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