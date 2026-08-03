Corp nou, de 5.000 de metri pătrați, la Spitalul Militar Craiova, cu o investiție de 75 de milioane lei

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat că noua clădire oferă condiții moderne atât personalului medical, cât și pacienților și face parte din strategia de dezvoltare a infrastructurii medicale militare.
„La Spitalul Militar din Craiova avem finalizată o construcție de 5.000 de metri pătrați. Prima săpătură a fost făcută în august 2021, iar astăzi avem o clădire nouă, care deservește profesioniști și pacienți în condiții foarte bune”, a afirmat ministrul.
Potrivit acestuia, investiția reflectă preocuparea Ministerului Apărării de a moderniza sistemul medical militar în paralel cu înzestrarea Armatei Române.
„Pe lângă înzestrarea Armatei, mergem în paralel și cu dezvoltarea capacităților medicale, pentru a avea grijă de pacienți, atât militari, cât și civili”, a mai spus Radu Miruță.
Ministrul a precizat că proiectul de la Craiova este un exemplu al modului în care pot fi utilizate fondurile europene și resursele naționale pentru modernizarea infrastructurii sanitare și a anunțat că vor urma investiții similare și în alte spitale militare din țară.