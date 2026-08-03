Corp nou, de 5.000 de metri pătrați, la Spitalul Militar Craiova, cu o investiție de 75 de milioane lei

Un nou corp de clădire al Spitalului Militar din Craiova, cu o suprafață de 5.000 de metri pătrați și dotat cu aparatură medicală modernă, a fost dat în folosință după o investiție de circa 75 de milioane de lei, realizată prin PNRR, cu finanțare de la Ministerul Apărării și Ministerul Sănătății.