Prima pagină » Politic » Corp nou, de 5.000 de metri pătrați, la Spitalul Militar Craiova, cu o investiție de 75 de milioane lei

Corp nou, de 5.000 de metri pătrați, la Spitalul Militar Craiova, cu o investiție de 75 de milioane lei

Un nou corp de clădire al Spitalului Militar din Craiova, cu o suprafață de 5.000 de metri pătrați și dotat cu aparatură medicală modernă, a fost dat în folosință după o investiție de circa 75 de milioane de lei, realizată prin PNRR, cu finanțare de la Ministerul Apărării și Ministerul Sănătății.
Corp nou, de 5.000 de metri pătrați, la Spitalul Militar Craiova, cu o investiție de 75 de milioane lei
Sursa foto: captură video Facebook/USR
Laura Buciu
03 aug. 2026, 09:46, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat că noua clădire oferă condiții moderne atât personalului medical, cât și pacienților și face parte din strategia de dezvoltare a infrastructurii medicale militare.

„La Spitalul Militar din Craiova avem finalizată o construcție de 5.000 de metri pătrați. Prima săpătură a fost făcută în august 2021, iar astăzi avem o clădire nouă, care deservește profesioniști și pacienți în condiții foarte bune”, a afirmat ministrul.

Sistemul medical militar, modernizat în paralel cu înzestrarea Armatei Române

Potrivit acestuia, investiția reflectă preocuparea Ministerului Apărării de a moderniza sistemul medical militar în paralel cu înzestrarea Armatei Române.

„Pe lângă înzestrarea Armatei, mergem în paralel și cu dezvoltarea capacităților medicale, pentru a avea grijă de pacienți, atât militari, cât și civili”, a mai spus Radu Miruță.

Ministrul a precizat că proiectul de la Craiova este un exemplu al modului în care pot fi utilizate fondurile europene și resursele naționale pentru modernizarea infrastructurii sanitare și a anunțat că vor urma investiții similare și în alte spitale militare din țară.

Recomandarea video

Radu Miruță: „Mâine o să merg și eu acolo. O să dăm cu stânca aia jos”
G4Media
Emma Răducanu și „cea mai bună resetare din toate timpurile” » În ce destinație de lux din Europa își petrece vacanța
GSP.ro
Victor Ponta atacă actuala guvernare. Deputatul critică Parlamentul și întârzierea numirii unui nou premier
Gandul
Este oficial! Cresc pensiile acestor pensionari români, cu 2.5%, începând cu 6 aprilie 2027
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri”
Prosport
Cât costă un litru de benzină și motorină, luni, 3 august 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța
Libertatea
Mihaela Bilic spune că acesta este fructul care ne face mai frumoși. Costă doar câțiva lei și este vedeta verii
CSID
Ultimele mașini ultra-fiabile noi, construite să reziste peste 15 ani fără probleme
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia