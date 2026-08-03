Fechet (PNL): Legea salarizării are șanse mari să treacă de Parlament. Foarte mulți angajați vor câștiga bani mai mulți

Mircea Fechet declară că legea salarizării ar putea fi adoptată la timp, pentru a nu rata jalonul din PNRR.

„Eu cred că sunt șanse mari, pentru că dincolo de opinia fiecărui partid politic, înțelegem cu toții că în lipsa adoptării acestei legi, România riscă să piardă nu mai puțin de 770 de milioane de euro. Or în aceste condiții, cred că plecând de la principiul nimeni nu pleacă cu mai puțini bani acasă decât a câștigat până acum, va trebui să avem o lege care să fie dezbătută, să fie amendată, dacă e cazul, să fie votată și să fie promulgată”, spune MIrcea Fechet.

Fechet: Foarte mulți angajați vor câștiga bani mai mulți

Deputatul PNL precizează că ” această lege a salarizării prevede pentru anul următor o anvelopă bugetară mai mare cu opt sau chiar cu 12 miliarde, în funcție de cine își exprimă opinia în spațiul public. Deci asta înseamnă că foarte mulți angajați vor câștiga bani mai mulți”.

Mircea Fechet susține că legea salarizării nu va reduce nici un venit.

„E important să nu existe scăderi de salarii. Eu știu că fiecare român trage de fiecare leu în această perioadă, nu sunt mulți cei care încă mai au bani în ziua salariului din salariul precedent și din acest motiv cred că, așa cum a spus și primul-ministru, așa cum a spus și ministrul Muncii, nici un salariu nu ar trebui să scadă”, încheie Fechet.