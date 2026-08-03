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AUR votează Legea integrității doar dacă include partenerii de viață în declarațiile de avere și interese, așa cum a anunțat public Sorin Grindeanu. Cine este incompatibil sau în conflict de interese trebuie să plece din funcție: fără excepții!

Alianța pentru Unirea Românilor își menține poziția exprimată încă de la începutul dezbaterilor privind legea integrității: vom susține doar o lege care întărește standardele de integritate și asigură aplicarea lor în mod egal pentru toți, demnitari și soț/sotie, concubin/concubină.
AUR votează Legea integrității doar dacă include partenerii de viață în declarațiile de avere și interese, așa cum a anunțat public Sorin Grindeanu. Cine este incompatibil sau în conflict de interese trebuie să plece din funcție: fără excepții!
Raluca Anna Veleanu
03 aug. 2026, 08:32, Politic
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În Senat și, anterior, în Camera Deputaților, AUR a votat amendamentele referitoare la situațiile de incompatibilitate și conflict de interese care cuprind și situația primarului Timișoarei, Dominic Fritz. Poziția noastră este una de principiu: atunci când există o hotărâre judecătorească definitivă care constată o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese, aceasta trebuie să își producă efectele prevăzute de lege, indiferent de persoana vizată.

În egală măsură, considerăm că transparența declarațiilor de avere și de interese nu poate fi completă dacă nu include și bunurile sau interesele patrimoniale ale partenerilor de viață, așa cum a fost anunțat public chiar de către Sorin Grindeanu care a uitat subit de declarațiile publice făcute cu doar o săptămână înainte.

În lipsa unei asemenea prevederi, există riscul ca mecanismul de declarare să nu reflecte în mod complet situația patrimonială relevantă pentru exercitarea funcțiilor publice. Din acest motiv, AUR va vota noul proiect introdus al Legii integrității doar dacă aceasta cuprinde atât mecanisme clare privind aplicarea regimului incompatibilităților și al conflictului de interese, cât și dispozițiile referitoare la declararea averilor și intereselor partenerilor de viață.

Considerăm că aceleași reguli trebuie să se aplice tuturor persoanelor care exercită funcții publice, fără diferențe și fără excepții. România are nevoie de o legislație coerentă, previzibilă și aplicată în mod egal, astfel încât standardele de integritate să fie respectate indiferent de funcția ocupată sau de apartenența politică.

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