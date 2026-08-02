Ciucu: PSD nu și-a respectat acordurile. „Nu credem că odată venit la putere, va mai pleca”

Potrivit lui Ciprian Ciucu, PSD și AUR au format o majoritate în Parlament și, dacă au o colaborare politică, ar trebui să își asume și o soluție de guvernare.

Ciucu: Cine dărâmă un guvern trebuie să vină cu o soluție

„Cine dărâmă un guvern este dator să vină să își asume guvernarea. PSD împreună cu AUR au dărâmat un guvern și au format, de fapt, o majoritate în Parlament, în ambele camere. Mai mult, se coordonează pe toate pachetele de legi. Cu noi sau cu USR nu discută PSD, dar cu AUR discută. În aceste condiții, dacă tot au această alianță informală, să o formalizeze. Cine dărâmă un guvern este dator să vină cu o soluție. Despre asta este vorba”, a declarat Ciucu, invitat duminică la Digi24.

Ciucu despre PSD: Nu credem că, odată venit la putere, va mai pleca

Liderul liberal a spus că nivelul de încredere al PNL în PSD este foarte scăzut, acuzând partidul că nu și-a respectat acordurile anterioare.

„De-a lungul timpului, cel puțin în ultimul an, PSD nu și-a respectat niciun acord. A semnat protocoale, a făcut declarații, inclusiv că va susține legile pentru absorbția banilor din PNRR, și de fiecare dată există acest tipar că nu își respectă cuvântul”, a afirmat Ciucu.

El a explicat că această lipsă de încredere stă la baza reticenței PNL față de o revenire a PSD la guvernare.

„Și de aceea, pentru că nivelul de încredere în PSD și în Sorin Grindeanu, în ceea ce ne privește, este foarte, foarte jos, și nu credem că, odată venit la putere, va mai pleca de la putere”, a declarat liderul liberal.

„PNL și USR ar trebui să guverneze primele”

În acest context, Ciucu a susținut că prima opțiune ar trebui să fie formula propusă de PNL și USR, urmată eventual de o guvernare succesivă.

„Ar fi normal ca, pentru că are și vina dărâmării guvernului, prima opțiune să fie cea propusă de PNL și USR. Noi ne ținem de cuvânt, avem o istorie lungă în care am respectat astfel de angajamente. Putem guverna primii, după care pot guverna și ei, pe baza unor obiective de guvernare asumate”, a spus Ciucu.