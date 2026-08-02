Ciprian Ciucu, despre criza energetică: „Vom analiza temeinic” ce măsuri pot fi luate în București

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat duminică, la Digi24, că Primăria București analizează măsurile pentru reducerea consumului de energie, în contextul crizei energetice din România.

Întrebat dacă și Bucureștiul ia în calcul măsuri similare celor adoptate în alte orașe europene pentru reducerea consumului de energie, Ciprian Ciucu a spus că au fost deja făcuți primii pași.

„Da. Am vorbit deja cu domnul Precup, care este șeful inspectoratului pentru urgență pe București-Ilfov. Mâine dimineață ne vom întâlni și voi convoca acele subordonate din cadrul primării Municipiului București care se pot califica fiind mari consumatori de energie. În special STB, să vedem ce se mai poate face aici, Termoenergetica, Compania de iluminat public și să vedem ce putem face”, a declarat primarul.

Acesta a spus însă că este prea devreme pentru a spune ce măsuri vor fi luate, deoarece acestea vor fi stabilite doar după discuțiile cu conducerea instituțiilor implicate.

Întrebat la ce ar trebui să se aștepte bucureștenii, Ciprian Ciucu a spus că este „prematur” să se proununțe în acest moment, „până nu am o discuție în amănunt cu toții conducători acestor instituții sau companii municipale”.

„Este prematur să spun acum, pentru că până nu am o discuție în amănunt cu toții conducători acestor instituții sau companii municipale, mi-e greu să vă spun. Pentru că serviciile publice sunt, prin natura lor, continue, adică nu le poți întrerupe. Dacă este o situație excepțională ne putem gândi. Vă dați seama că iluminatul este important pentru siguranța cetățenilor, transportul public în această perioadă este foarte important, de asemenea, deci e greu de spus să vedem ce putem face și noi, dar vom analiza temeinic mâine și să vedem dacă sunt măsuri care se impun”, a afirmat primarul Capitalei.

Exploziile de duminică, pentru a devia cursul Dunării spre centrala nucleară de la Cernavodă, nu au reușit să spargă stânca Pârjoaia, a anunțat contraamiralul Marcel Neculae, locțiitorul șefului Statului Major al Forţelor Navale.

El a precizat că operațiunea va fi reluată luni, cu o cantitate mai mare de explozibil.