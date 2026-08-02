Radu Miruță explică cum s-a ajuns la situația critică de la Cernavodă: Se știau lucrurile astea

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat duminică, la Euronews, că problemele legate de nivelul scăzut al Dunării în zona Centralei de la Cernavodă erau cunoscute de ani de zile, însă nu au fost tratate ca o prioritate.

Întrebat de ce nu s-au făcut investițiile necesare, deși problema este cunoscută de peste două decenii și a fost discutată inclusiv la nivel înalt între fostul președinte Klaus Iohannis și președintele american Donald Trump, Miruță a acuzat lipsa de acțiune din ultimii ani.

„Nepăsare, incoerență guvernamentală și un pic de inconștiență. Pentru proiectul Reactoarelor 3 și 4 în viitor la Cernavodă este o precondiție subliniată că nu se pot realiza până când nu se modifică procentul volumului de apă între Brațul Bala și Dunărea Veche. Deci se știau lucrurile astea. De ce nu a fost considerat o prioritate? De ce nu s-au alocat bani? De ce nu s-a deblocat proiectul din Ministerul Transporturilor? Nu știu.”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul Apărării a afirmat că, de la preluarea mandatului, a fost în situația să „tot strâng cioburi sparte de cei care au avut alte priorități”.

„Eu pot doar să vă spun că aproape de când am ajuns acolo sunt în situația să tot strâng cioburi sparte de cei care au avut alte priorități. Și nu-i problemă că le strângem și pe astea. Dar pe oameni îi interesează ce facem noi.”, a spus Miruță.

Radu Miruță a explicat că grupul de lucru constituit pentru gestionarea situației încearcă să găsească cele mai rapide soluții pentru creșterea nivelului apei în zona Cernavodă.

Potrivit acestuia, una dintre principalele cauze ale problemei este modul în care debitul Dunării se împarte între Dunărea Veche și Brațul Bala.

„Acest grup de lucru spune ‘trebuie să creștem prin ce metodă rapidă putem nivelul de apă de la Cernavodă’. Există o intersecție. Acest celebrul loc din județul Călăraș, unde Dunărea Veche merge spre Cernavodă și unde prin 1750 s-a format Brațul Bala, o alternativă care merge spre Fetești și se întâlnește la Hârșova din nou.”, a declarat acesta.

El a precizat că Brațul Bala s-a adâncit în timp și preia în prezent cea mai mare parte a debitului Dunării.

„Acolo este o diferență de nivel. Brațul acela s-a erodat mai mult și este mai jos cu 4 metri decât Dunărea Veche. Atunci când debitul mare al Dunării ajunge la această intersecție, are o rezistență mai mică hidrologică spre Brațul Bala și cam 75-80% din debitul Dunării se duce pe Brațul Bala și mult mai putină apă se îndreaptă spre Cernavodă.”

Ministrul a precizat că specialiștii de la Apele Române au elaborat un proiect care presupune folosirea unor remorchere și barje, în timp ce Ministerul Transporturilor este solicitat să sprijine această intervenție.

„În astfel de situații încercăm să vedem ce se poate face instant. O să ne ocupăm și de proiectul acela blocat. Specialiștii de la Apele Române au făcut un proiect pentru care cer sprijinul și la Ministerul Transporturilor să folosească două remorchere ca să împingă niște barje acolo.”, a precizat Miruță.

„La Ministerul Apărării, pentru a detona această stâncă, practic fluxul principal al Dunării are opțiunea să se ducă într-o zonă unde este mai jos Brațul Bala, însă înainte are și o stâncă care este ca un fel de barieră și care direcționează apa și spre Brațul Bala suplimentar.”