Ministerul Sănătății propune deblocarea a peste 7.800 de posturi în sistemul sanitar. Cele mai multe sunt pentru asistenți medicali și personal auxiliar

Memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea acestor posturi urmează să fie transmis în circuitul de avizare.

Potrivit ministerului, măsura are ca scop acoperirea deficitului de personal din spitale și serviciile de ambulanță, în funcție de nevoile identificate și de complexitatea activității desfășurate de fiecare unitate sanitară.

Peste 7.300 de locuri pentru spitale

Din totalul celor 7.805,5 posturi propuse pentru deblocare, 7.360 sunt destinate spitalelor aflate în subordinea Ministerului Sănătății, a autorităților administrației publice locale și a altor rețele sanitare.

Repartizarea acestora este următoarea:

1.336 posturi pentru medici;

2.923 posturi pentru asistenți medicali;

2.823 posturi pentru personal auxiliar, precum infirmiere și brancardieri;

278 posturi pentru farmaciști, biologi, biochimiști și fizicieni medicali.

Alte 445,5 posturi sunt destinate Serviciilor de Ambulanță Județene (SAJ).

Prioritate pentru ambulanță, psihiatrie și penitenciare

Ministerul Sănătății precizează că a aprobat integral solicitările venite din partea Serviciilor de Ambulanță Județene, a spitalelor de psihiatrie și maximă siguranță, precum și a unităților sanitare din sistemul penitenciar.

Potrivit instituției, aceste domenii au fost prioritizate din cauza specificului activității și a necesității de a asigura continuitatea serviciilor medicale.

În același timp, spitalele care tratează cazuri complexe și desfășoară activități medicale cu un grad ridicat de dificultate au primit un număr mai mare de posturi, în timp ce unitățile cu activitate redusă au beneficiat de o alocare adaptată necesităților identificate în urma analizei.

Ministerul pregătește organizarea concursurilor

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, afirmă că resursa umană reprezintă fundamentul funcționării sistemului medical.

„Așa cum am mai spus, un sistem de sănătate puternic începe cu oamenii care îl țin în picioare. De aceea, voi continua să susțin profesioniștii din sănătate și măsurile care duc la servicii medicale mai bune pentru pacienți”, a declarat ministrul interimar.

Ministerul Sănătății anunță că Memorandumul privind aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice a fost transmis în circuitul de avizare, urmând ca, după aprobarea acestuia, instituțiile sanitare să poată demara procedurile de recrutare.