Marius Lazurca și șeful Armatei Române, trimiși de Nicușor Dan la discuții cu administrația Trump

Consilierul prezidențial pentru securitate națională Marius Lazurca a anunțat luni seara, într-un mesaj publicat pe X, că președintele Nicușor Dan i-a trimis pe el și pe șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, la Washington, pentru discuții cu administrația Trump.

„Președintele Dan ne-a trimis pe mine și pe șeful Apărării din România la Washington DC pentru a ne întâlni cu administrația Trump și cu liderii Congresului, în vederea consolidării cooperării noastre în materie de securitate în regiunea Mării Negre. Piloții români curajoși, care zboară la bordul avioanelor F-16 de fabricație americană, au doborât trei drone rusești în ultimele trei zile. Aceste amenințări ne reamintesc cât de important este parteneriatul nostru solid în domeniul securității cu Statele Unite și cât de recunoscători suntem pentru acesta. Pace prin forță”, este mesajul publicat de Lazurca pe X.

President Dan sent Romania’s Chief of Defense and me to Washington DC to meet with the Trump Administration and Congressional leaders to advance our Black Sea security alignment. Courageous Romanian pilots flying American-made F-16s have knocked out 3 Russian drones over the… pic.twitter.com/BBZiW3XtC7 — Marius-Gabriel Lazurca (@MariusLazurca) July 27, 2026

Anunțul său vine după ce săptămâna trecută, Forțele Aeriene ale României au doborât trei drone în trei zile consecutive.

Vineri, 24 iulie, radarele MApN au detectat la ora 9:39 o țintă aeriană aflată la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina. Aparatul a intrat ulterior în România și a urmat traseul Sulina–Brăila–Fetești–Buzău. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene și două avioane F-16 românești au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea țintei.

La ora 11:02, unul dintre avioanele F-16 românești a lansat o rachetă aer-aer și a doborât drona deasupra unei zone nelocuite din apropierea comunei Padina, județul Buzău. Nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. Parchetul General a anunțat ulterior că aparatul era o dronă de tip Shahed.

Sâmbătă, o a doua dronă a fost doborâtă în apropierea graniței, iar duminică, un alt F-16 a doborât o dronă în apropiere de Sulina.