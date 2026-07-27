Kelemen Hunor spune că legea salarizării nu are șanse să fie adoptată în această săptămână: Nu putem accepta să scadă veniturile din Sănătate și Educație

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat luni seara, la Digi24, că Legea salarizării nu are șanse să fie adoptată în această săptămână sau în cea următoare, invocând probleme nerezolvate în educație, lipsa surselor de finanțare pentru majorarea anvelopei salariale și necesitatea continuării negocierilor cu sindicatele.

„Să treacă în această săptămână, zero. Să treacă săptămâna viitoare, tot spre zero. Eventual în august”, a afirmat Kelemen Hunor la Digi24.

El a precizat faptul că în Sănătate există negocieri care ar putea conduce rapid la o soluție, însă situația din Educație rămâne mult mai complicată.

„În sănătate se poate rezolva în câteva zile, sunt negocieri intense (…). În zona de învățământ sunt probleme foarte serioase. Acolo nu văd cum se va rezolva și nu văd, cel puțin în acest moment, negocieri în sensul de a ieși din pădure”, a spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor: Nu putem accepta să scadă venitul la nicio categorie socioprofesională din educație

El a mai subliniat că forma actuală a proiectului nu poate fi acceptată dacă va conduce la diminuarea veniturilor angajaților din educație și sănătate.

„Nu putem accepta să scadă venitul la nicio categorie socioprofesională din educație. Nu se poate ajunge acolo să ai o nouă lege și Educația și Sănătatea să piardă”, a declarat acesta.

Liderul UDMR a atras atenția și asupra impactului bugetar al proiectului, susținând că anvelopa salarială estimată a crescut de la 8 miliarde la 12,1 miliarde de lei, fără ca Guvernul să explice de unde vor proveni fondurile suplimentare.

„Nu putem vota o lege a salarizării în care nu există acoperire pentru cele 4 miliarde”, a afirmat Kelemen Hunor.

În ceea ce privește afirmațiile ministrului Dragoș Pîslaru, potrivit cărora noua lege nu va reduce salariile aflate în plată, liderul UDMR a susținut că problema este reprezentată de veniturile totale ale angajaților, nu doar de salariul de bază.

„Eu nu vorbesc de salariu, eu vorbesc de venituri. (…) Poți să reduci sporurile, poți să scoți anumite sporuri, dar atunci trebuie să crești baza. Ca la sfârșitul zilei (…) să nu aibă scădere de venituri”, a conchis liderul UDMR.