Gradu Cârpaci, predat autorităților din Germania. Acesta ar fi obligat un român să doneze un rinichi

Luni, Gradu Cârpaci a fost predat autorităților din Germania, potrivit surselor din poliție.

Gradu Cârpaci a fost dus de polițiști pe Aeroportul Otopeni

Acesta a fost surprins pe Aeroportul Otopeni, terminalul Plecări, la ora 16.40.

Întrebat de jurnaliști despre motivul pentru care îl caută autoritățile germane, Cârpaci a răspuns „O să iasă adevărul în Germania acum”.

„O să vedeți cine este vinovat. Un alt clan care ne cere 300.000 de euro. Care a depus plângere mincinoasă pentru noi. O să iasă adevărul acum. Să vedeți cine este vinovat”, a transmis el jurnaliștilor.

Întrebat de ce a fugit în România și dacă a fugit de justiția din Germania, Gradu Cârpaci a declarat că „nu”.

„Sunt foarte bolnav și am avocat în Germania care știe tot”, a conchis el.

Mandat de executare emis de DIICOT

Săptămâna trecută, marți, DIICOT a anunțat că a pus în executare două mandate europene de arestare. Acestea au fost emise pe numele unor suspecți, un bărbat și o femeie, cetățeni români, membri marcanți ai unei grupări infracționale din municipiul Timișoara. Potrivit surselor, era vorba de clanul Cârpaci.

Aceștia sunt acuzați că au ținut un bărbat, tot român, în stare de sclavie.

Bărbatul a fost obligat să muncească fără să fie plătit și să semneze contracte de vânzare-cumpărare a unor mașini. Apoi, sub amenințarea uciderii părinților săi din România, a fost obligat să accepte donarea unui rinichi.

Donarea a fost realizată la o clinică medicală situată tot pe teritoriul Germaniei, unde persoana vătămată a declarat în mod nereal că ar fi nepotul suspectului.