Kelemen Hunor: „Nu are cum să plece Ilie Bolojan de la Guvern acum”. Ce declară liderul UDMR despre un guvern minoritar PSD

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, la Digi24, că plecarea premierului interimar Ilie Bolojan de la Palatul Victoria nu ar rezolva actualul blocaj politic.

Acesta susține că România are nevoie cât mai repede de o majoritate parlamentară și de un Guvern cu puteri depline. Întrebat dacă Ilie Bolojan ar trebui să plece din funcția de prim-ministru, Kelemen Hunor a spus că schimbarea persoanei aflate la conducerea Guvernului nu ar modifica situația actuală.

„Nu are cum să plece acum. Nu rezolvă mare lucru. Nu are cum să plece astăzi, dar trebuie găsită o soluție cât mai repede, fiindcă în acest moment degeaba încerci să te comporți cum ai avea majoritatea, că nu ai, ai 35%. Nu poți să faci reforme. Asta este iarăși o chestie din aceea pe care am văzut-o fluturată în presă. Dom’le, facem reformă, că a plecat PSD. Nu ai cum să faci cu 35% și cu un Guvern interimar, fără drept de inițiativă legislativă, fără drept de a da ordonanțe de urgență. Nu ai ce reforme să faci”, a declarat liderul UDMR.

Acesta a explicat că nici înlocuirea lui Ilie Bolojan cu un alt premier interimar nu ar schimba realitatea politică, din motiv că Guvernul ar rămâne în continuare cu atribuții limitate.

„Nici măcar rectificarea bugetară nu poate să o facă această, ce-a mai rămas din coaliție, că nu e o coaliție. E o rămășiță politică dintr-o coaliție. Deci trebuie să depășim această fază, dar nu se poate depăși doar dacă spunem: să plece Bolojan mâine și să nu mai intre în clădirea Guvernului, că tot Guvern interimar va fi. Plecarea lui Bolojan și venirea unui ministru interimar în locul lui înseamnă tot Guvern interimar. Nu se schimbă nimic. Din acest punct de vedere, nu asta este rezolvarea situației”, a afirmat Kelemen Hunor.

„Înțelepciune, discuții și renunțarea la orgolii. Că vom avea ori un Guvern minoritar PSD, ori un Guvern minoritar PNL-USR-UDMR, ori un Guvern de tranziție, de armistițiu, cel puțin până la sfârșitul anului. Și acum, când s-a întâmplat cu drone ceea ce s-a întâmplat, era un moment în care trebuia să ne adunăm, să fim chemați și să spunem: e momentul să renunțați la orgolii. Eu m-am săturat și sunt epuizat. Am propus 11.000 de variante. Nu pentru mine, că n-o să fiu premier. Nici măcar la guvern n-o să fiu, probabil. Nu eu personal, UDMR. Le-am propus doar ca să depășim această situație”, a spus acesta.

Întrebat de ce afirmă că UDMR ar putea să nu facă parte din viitorul Guvern, Kelemen Hunor a explicat că totul depinde de formula de guvernare care va fi găsită.

„Păi dacă e Guvern minoritar PSD, o să fiu eu? N-o să fiu. Guvern minoritar PSD înseamnă PSD”, a declarat liderul formațiunii.

El a spus însă că, în cazul unui Guvern de tranziție sau de „armistițiu”, UDMR ar putea participa la guvernare, dacă toate partidele ar ajunge la un acord.

„Acolo da, dar asta e una dintre variante. Ar fi coaliția actuală, cu un premier acceptabil pentru toată lumea, determinat să dea bugetul pentru anul 2027 și să mai închidem cât se poate până la sfârșitul lunii august. Acum Comisia Europeană cere și legislație secundară pentru legile care nici nu sunt încă în vigoare. Putem să ne jucăm că, fără PSD, facem reformă sau că PSD blochează totul. Se poate merge în acest război între cele două partide mari până la nesfârșit, dar nu va rezolva nimic”, a spus Kelemen Hunor.