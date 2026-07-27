Kelemen Hunor despre amenințarea ambasadorului Rusiei la București: „Asta este atitudinea Rusiei. Dezinformare, încercarea de a aduce frica în societate”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că România a procedat corect după ce a doborât dronele rusești care au pătruns în spațiul aerian național. Acesta a declarat luni, la Digi24, că măsura trebuia luată încă de la primele incidente și a spus că provocările din partea Federației Ruse vor continua, mai ales în zona Mării Negre și a Deltei Dunării.

Declarațiile vin în contextul în care Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, după încălcările repetate ale spațiului aerian al României.

Oficialul rus a respins acuzațiile și a susținut că acestea reprezintă „o propagandă” a autorităților române, în timp ce ministerul român de Externe a anunțat că un diplomat rus a fost declarat persoană inacceptabilă și obligat să părăsească România.

Întrebat despre acest episod și despre reacția Moscovei, Kelemen Hunor a spus că decizia Armatei Române de a doborî dronele era necesară.

„În sfârșit au fost doborâte aceste drone, care au intrat trei. Trebuia încă de la primele intrări să avem această atitudine. Și sigur, aici se poate discuta de costuri, se poate discuta dacă e nevoie de avioane de vânătoare sau dacă avem nevoie de baterii sol-aer, baterii antiaeriene. E o discuție tehnică până la urmă, dar important este că România în acest moment a arătat că da, este în stare, are dorința, voința, capacitatea, puterea de a doborî aceste drone. Dincolo de costuri. Și așa trebuie să se întâmple”, a declarat liderul UDMR.

Acesta a avertizat că incidente similare nu vor fi ultimele și că România trebuie să fie pregătită pentru noi provocări pe flancul estic al NATO.

„Trebuie să constatăm că aceste provocări vor continua din partea Federației Ruse pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Aici, iarăși, nu avem nicio noutate. Mai ales în contextul mutării frontului către Odesa, către sud, către Delta Dunării și Marea Neagră. În ultima perioadă am văzut că este o zonă mai fierbinte și mai intensă decât era înainte. Aceste amenințări nu sunt amenințări noi, dar nici nu trebuie să ne cădem pe spate sau să ne ascundem în pivniță”, a afirmat Kelemen Hunor.

Potrivit lui Kelemen Hunor, Federația Rusă încearcă să folosească astfel de incidente și declarații pentru a „aduce frica în societate”.

„Asta este atitudinea Federației Ruse. Dezinformare, încercarea de a aduce frica în societate, dezbinare în societate și de a schimba atitudinea societății față de apartenența noastră la NATO și la Uniunea Europeană. Aceste provocări vor continua. Toate semnalele și din zona aliaților și din toate sursele deschise ne spun de foarte mult timp că urmează astfel de provocări. Din punctul meu de vedere, da, trebuiau doborâte. Au făcut foarte bine. Nu trebuie să ne uităm la asta ca la ceva extravagant. Trebuie să ne uităm la tot ce s-a întâmplat ca la o normalitate. Când cineva violează spațiul aerian, trebuie să ai o atitudine foarte, foarte fermă”, a spus liderul UDMR.

Întrebat dacă există motive de îngrijorare pentru exploatările de gaze din zona economică exclusivă a României din Marea Neagră, liderul UDMR a spus că este convins că „există o preocupare” și un plan de securitate.

„Sunt convins că există o mobilizare din partea instituțiilor abilitate, de la apărare până la serviciile de informații. Sunt convins că există o preocupare și chiar un plan de a securiza acea zonă. Provocări vor fi. Nu putem spune că nu suntem într-o zonă de risc, dar trebuie să ne pregătim și trebuie să fim pregătiți permanent pentru a apăra acea investiție și acea exploatare de gaze naturale din zona Mării Negre, unde avem un interes extrem”, a declarat Kelemen Hunor.