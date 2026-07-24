SANITAS cere Parlamentului să reducă birocrația la angajările din spitale: „Deficitul de personal nu mai poate fi amânat”

Federația SANITAS solicită Parlamentului să adopte de urgență o modificare legislativă care să permită spitalelor publice să facă angajări fără aprobarea prealabilă prin memorandum guvernamental, potrivit comunicatului federației, de vineri.

Sindicaliștii susțin că actualul mecanism birocratic întârzie ocuparea posturilor vacante și agravează deficitul de personal din sistemul sanitar.

Procedura birocratică greoaie amână sau chiar blochează angajările

Aceștia reclamă procedura birocratică greoaie, care presupune un circuit de avize și aprobări între instituții și ministere, iar memorandumurile pentru angajări sunt adesea amânate sau blocate timp d eluni întregi, în timp ce unitățile sanitare se luptă cu o acută lipsă de personal.

Președintele Federației SANITAS, Iulian Pope, afirmă că organizația nu solicită eliminarea limitelor bugetare, ci posibilitatea ca fiecare spital să poată ocupa posturile necesare în funcție de nevoile reale și de fondurile disponibile.

„Dacă un spital are nevoie de asistente medicale, medici, infirmiere, brancardieri, personal tehnic, administrativ sau de altă specialitate și dispune de resursele financiare necesare, este absurd ca ocuparea acelor posturi să depindă de un memorandum”, e de părere acesta.

Deficitul de personal a dus la situații imposibile

Sindicaliștii susțin că lipsa personalului afectează atât activitatea angajaților, cât și calitatea serviciilor medicale.

Potrivit SANITAS, deficitul acumulat în ultimii ani a dus la dificultăți în acoperirea turelor, imposibilitatea acordării concediilor în unele unități, acumularea de ore suplimentare și suprasolicitarea personalului rămas în sistem.

Exemplele unui management falimentar

Federația prezintă și exemple privind deficitul de personal, pe baza datelor publice ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Astfel, Spitalul Județean „Mavromati” din Botoșani ar avea un deficit de 42% în rândul asistenților medicali, Institutul „Marius Nasta” din București un deficit de 40,4% de medici, Spitalul de Psihiatrie Jebel din Timiș un deficit de 60% de infirmieri, iar Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă” din Iași un deficit de 70% de brancardieri.

În opinia SANITAS, problema a fost gestionată ani la rând prin derogări și memorandumuri, fără o soluție legislativă permanentă, iar actualul context impune intervenția Parlamentului.

Federația solicită adoptarea unei reguli care să permită angajările în unitățile sanitare care au nevoie de personal și dispun de resursele financiare necesare, fără parcurgerea procedurii de aprobare prin memorandum guvernamental.