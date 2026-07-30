CSM apără reputația procurorului Marius-Ionuț Voineag după declarațiile senatorului Cristian Ghinea

Potrivit unui comunicat al CSM, hotărârea vizează afirmațiile formulate de Cristian Ghinea în cadrul podcastului „Comunitatea Liberală”, publicat pe platforma YouTube.

Secția pentru procurori apreciază că limbajul folosit de senator la adresa procurorului a fost „agresiv”, constând în „atacuri virulente și ofensatoare, centrate pe discreditarea persoanei”.

Potrivit CSM, astfel de afirmații „depășesc cu mult libertatea de exprimare și nu pot fi justificate în niciun moment de legitimitatea unui eventual interes public”.

Prin hotărârea adoptată, Secția pentru procurori a dispus apărarea reputației profesionale a lui Marius-Ionuț Voineag, adjunct al procurorului general al PÎCCJ.

„Borfaș imobiliar” cu „logică de manelist” „urinează pe spiritul legii”

În podcast, senatorul USR Cristian Ghinea a folosit o serie de calificative extrem de dure la adresa lui Marius-Ionuț Voineag, între care „gibon borfaș”, „borfaș imobiliar”, psihopat”, „ticălos”. De asemenea, a spus că Voineag are o „logică de manelist” și că „urinează pe spiritul legii”. Ghinea a făcut referiri la „psihopați ca Voineag care se laudă cu sabia”.

Declaraţia senatorului Cristian Ghinea referitoare la procurorul Marius Voineag, potrivit G4Media:

„Ieri, doamna Chiriac, aia pe care a apărat-o Nicuşor Dan de era să se arunce în aer pentru ea, i-a dat lui Voineag atribuție de serviciu, să se ocupe de interceptări. Deci interceptările procurorilor din toată țara trec pe la acest ticălos Voineag, care, când era șeful DNA, se lăuda că a primit o sabie cadou de la SRI.

De ce folosea acest simbol falic Voineag? Ce înseamnă pentru un manelist ca el? Pentru un borfaș, că asta este, un borfaș imobiliar care face afaceri….Declaraţiile lui….Omul a zis că face afaceri, are incompatibilităţi, dar face afaceri şi atunci îşi investește banii în imobiliare. Ceea ce înseamnă să urinezi pe spiritul legii.

Dacă legea îţi interzice să faci afaceri, d-asta înseamnă să ai firme. Dar afaceri imobiliare se pot face pe persoană fizică, că vinzi, cumperi apartamente.

Și el spune: „Păi am dreptul legal”. Dar asta înseamnă să urinezi direct pe spiritul legii. Că legea spune: „Bă, tu trăiești în salariu. Bă, tu, dacă vrei să fii procuror, ai un salariu mare, dar trăieşti din ăla, nu mai faci şi alte”… Iar el face învârteli imobiliare în județul Ilfov. În același timp, cere casă de la RA-APPS să stea pe lângă Arcul de Triumf.

Ăsta este Voineag. Ăsta este un borfaș. Pentru că este un borfaș. Are o logică de manelist. Se lăuda ca a primit sabie de la SRI. Asta în lumea lor de maneliști borfași, asta înseamnă să epatezi cu puterea. Să zici: „Băăă, eu am protecție la SRI, mă”. Aştia sunt nişte giboni care se cred procurori…pentru că a fost acest scandal când era el mare şmecher la DNA. Ăsta a fost pus acuma să fie şef la interceptări. Ce control civil avem noi pe interceptări? Ce încredere să ai că avem un sistem de interceptări făcute de SRI și supravegheate de procurori, dacă acest gibon borfaș este șeful lor? (…)”.