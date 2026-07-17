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Rogobete îl invită pe Ghinea la Muntele Athos, după ce l-a ironizat pe Facebook

Alexandru Rogobete îi răspunde lui Cristian Ghinea, care ironizase pe Facebook o fotografie de la Muntele Athos. Ce a scris fostul ministru al Sănătății.
Rogobete îl invită pe Ghinea la Muntele Athos, după ce l-a ironizat pe Facebook
Andreea Tobias
17 iul. 2026, 18:32, Politic
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Ghinea a scris că nu știe cum să îi explice copilului ce fac miniștrii PSD „aici”. Postarea sa a vizat vizita lui Rogobete și a lui Adrian Ivan la Athos.

Rogobete i-a răspuns că gestul din fotografie arată respect față de un bătrân care și-a dedicat viața credinței. El a spus că imaginația lui Ghinea, nu fotografia, este adevărata problemă.

Fostul ministru l-a invitat pe Ghinea să petreacă câteva zile pe Athos și să discute cu monahii de acolo. Potrivit lui Rogobete, o asemenea experiență i-ar arăta lui Ghinea mai multă omenie decât multe discursuri.

Alexandru Rogobete, după ironiile lui Ghinea: „Veniți pe Athos. Poate vă întoarceți mai împăcat”

„Domnule Ghinea, dacă o fotografie cu un om care ține de mână un călugăr pe Muntele Athos v-a provocat atâta imaginație, poate problema nu este fotografia.

Spuneți că nu știți cum să îi explicați copilului dumneavoastră ce vede. Eu i-aș spune simplu: sunt doi oameni care arată respect unui bătrân care și-a dedicat viața credinței. Atât. Restul există doar în imaginația celor care văd scandal în orice și ridicol acolo unde alții văd bun-simț.

Mai greu va fi să îi explicați de ce un om matur simte nevoia să ironizeze un călugăr și un gest de respect doar pentru câteva reacții pe Facebook.

Eu, în schimb, vă fac o invitație sinceră: veniți pe Athos. Stați câteva zile în liniștea muntelui. Vorbiți cu călugării. Veți descoperi că binele nu stricǎ și nu se ironizează. Se trăiește.
Veți descoperi că strângerea de mână a unui călugăr transmite mai multă omenie decât multe discursuri și mai multă înțelepciune decât multe ironii. Sunt lecții pe care nu le găsiți nici în comentarii, nici în postări.

Cine știe… poate vă veți întoarce acasă puțin mai împăcat cu dumneavoastră și cu ceilalți. Iar România are nevoie de oameni care construiesc mai mult decât ironizează. Asta ar fi, cu adevărat, un lucru bun pentru țara noastră”, a postat Alexandru Rogobete.

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