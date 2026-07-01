Prima pagină » Știrile zilei » „Au fost decizii blitz. Așa ceva nu există”: Pîslaru, despre decizia CSM privind pensiile speciale

„Au fost decizii blitz. Așa ceva nu există”: Pîslaru, despre decizia CSM privind pensiile speciale

Dragoș Pîslaru a declarat în contextul deciziei CSM privind pensiile speciale că „au fost decizii blitz. Așa ceva nu există”. Însă, a transmis că „nu voi îndrăzni să spun că deciziile de instanță nu sunt legitime”.
Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit la Madison Square Garden. Ceremonia, comparată cu o nuntă regală
Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit la Madison Square Garden. Ceremonia, comparată cu o nuntă regală
VIDEO EXCLUSIV | Ambasadorul Argentinei în România, Alejandro Poffo: Micii și sarmalele m-au cucerit
VIDEO EXCLUSIV | Ambasadorul Argentinei în România, Alejandro Poffo: Micii și sarmalele m-au cucerit
Șeful Transporturilor anunță ce se va întâmpla cu ROMATSA dacă nu se va ajunge la un acord cu Pfizer
Șeful Transporturilor anunță ce se va întâmpla cu ROMATSA dacă nu se va ajunge la un acord cu Pfizer
„Dacă îți pasă de România, nu te apuci să faci o rană și mai mare”: Miruță, despre procesul de suspendare a președintelui demarat de AUR
„Dacă îți pasă de România, nu te apuci să faci o rană și mai mare”: Miruță, despre procesul de suspendare a președintelui demarat de AUR
„Încrederea în PSD nu mai există”. Radu Miruță: „Nu putem bulversa din nou instituțiile statului”
„Încrederea în PSD nu mai există”. Radu Miruță: „Nu putem bulversa din nou instituțiile statului”
Ioana Târziu
01 iul. 2026, 22:37, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Invitat miercuri seara la Digi 25, ministrul interimar al Muncii Dragoș Pîslaru a fost întrebat dacă suspectează o șicanare în justiție din partea colegilor săi din tabăra Adrian Veștea.

„Categoric. Nu există dubii, sunt foarte explicit”, a răspuns Pîslaru.

„Mai ales după întreg episodul cu pensiile speciale, în care știți că CSM-ul ne făcea mincinoși și pe prim-ministru și pe mine și s-a demonstrat la sfârșit că am recuperat 165 de milioane de euro într-un context în care, de fapt, dumnealor s-a demonstrat a fi în culpă și tot ce spuneau era, de fapt, fals”, a adăugat ministrul interimar.

El a afirmat că „lucrurile acestea au lăsat niște urmări. Adică sunt probabil niște meciuri mai largi din acest punct de vedere”.

„Nu voi îndrăzni să spun că deciziile de instanță nu sunt legitime”

Însă, a transmis că „nu voi îndrăzni să spun că deciziile de instanță nu sunt legitime”.

„Tot ce sperăm la Partidul Național Liberal este să ne apărăm”, a declarat Pîslaru.

În contextul deciziei CSM privind pensiile speciale, ministrul interimar a subliniat că acestea au fost „decizii blitz”.

„N-a fost niciodată, vreodată, stabilit un complet de judecători pe probleme legate de partide politice atât de repede. Brusc șase judecători, brusc complet, brusc decizia a fost luată peste noapte”, a explicat acesta.

Este evident ceva care nu e chiar la locul său”

„Așa ceva nu există”, a afirmat Dragoș Pîslaru. „Termenele totdeauna erau de două luni, trei luni, patru luni. Este evident ceva care nu e chiar la locul său”.

Întrebat câte acțiuni în instanță au fost depuse de colegii săi, ministrul interimar a răspuns „eu știu de trei”.

„Prima, cea inițială, a fost practic judecată în aceeași zi aproape. Deci a fost cea mai rapidă decizie pe care Tribunalul Ilfov a luat-o vreodată”, a conchis Pîslaru.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da