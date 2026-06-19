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Președintele CSM, despre relația cu Nicușor Dan: La fiecare ședință l-am invitat. Până acum nu a venit

Odagiu, despre relația cu Nicușor Dan: La fiecare ședință l-am invitat. Până acum nu a venit Președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Liviu Odagiu, a vorbit despre relația președintelui României, Nicușor Dan, cu instituția pe care o conduce, subliniind faptul că șeful statului nu a participat până acum la nicio ședință CSM.
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Radu Mocanu
19 iun. 2026, 14:49, Politic
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Liviu Odagiu a vorbit despre relația președintelui cu justiția, amintind de inițiativele venite de la Palatul Cotroceni în contextul documentarului publicat de Recorder în luna decembrie a anului trecut. 

„Este o certitudine, faptul că președintele României a propus atunci organizarea unui referendum în magistratură. Dar spuneam de fapte. La fel de adevărat este că acel referendum nu s-a mai organizat”, a declarat președintele CSM, la OFF The Record, emisiunea găzduită de Mediafax

„Nu știu dacă președintele României îl va mai organiza sau nu. Este o chestiune care exclusiv de dânsul depinde”, a mai declarat liderul din sistemul de justiție. 

Odagiu a mai precizat că șeful statului nu a participat până acum la nicio ședință a plenului Consiliului Superior al Magistraturii, punctând că instituția l-a invitat la fiecare ședință organizată în decursul anului curent. 

„Este adevărat că președintele României nu a fost prezent până la acest moment la niciuna dintre ședințele plenului CSM. la fiecare ședință, cel puțin de la momentul ianuarie, de când am preluat conducerea vremelnică pentru un an de zile a CSM, la fiecare ședință președintelui României i-am trimis o invitație. La unele președintele României a răspuns că programul dânsului nu permite”, susține Odagiu. 

„Sunt convins că atunci când președintele României va considera, va fi și prezent. Și noi așteptăm o întâlnire cu dânsul într-un cadru constituțional și de exercitarea atribuțiilor domniei sale”, a conchide președintele CSM. 

Emisiunea integrală poate fi urmărită aici:

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