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Grindeanu despre consultările de la Cotroceni: a fost o tonalitate mai jos dar nu s-a degajat o soluție

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că în urma discuțiilor de luni de la Palatul Cotroceni nu a fost găsită o soluție pentru deblocarea crizei guvernamentale. Azi a fost o tonalitate mai jos, dar nu s-a degajat o soluție, a spus Grindeanu.
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Petru Mazilu
13 iul. 2026, 12:27, Politic
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Declarația a fost făcută luni, la finalul discuțiilor de la Palatul Cotroceni.

„Președintele a încercat sa vadă dacă s-au schimbat pozițiile, dacă au apărut nuanțe”, a explicat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a dezvăluit că nu s-a găsit nicio soluție pentru deblocarea crizei.

„Eu spun că azi a fost o tonalitate mai jos, dar nu s-a degajat o soluție”, a mai spus Sorin Grindeanu adăugând că „nu s-a discutat azi niciun nume” de posibil premier.

Cine a participat la întâlnirea de la Cotroceni

Nicușor Dan s-a întâlnit luni, la Palatul Cotroceni, cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, președintele PNL, Ilie Bolojan, președintele USR, Dominic Fritz, președintele UDMR, Kelemen Hunor, și liderul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, Varujan Pambuccian.

Întâlnirea a ținut două ore. La final, ceilalți lideri politici nu au făcut declarații publice.

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