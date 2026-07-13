Grindeanu: „PSD este în opoziție”. Social-democrații refuză să susțină necondiționat proiecte din PNRR

„PSD este în opoziție. Poate au uitat sau poate n-au înțeles exact cum stau lucrurile. PSD nu ocupă în acest moment nicio funcție în guvern”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a criticat intenția Guvernului de a se baza pe voturile social-democraților în Parlament.

„Strategia domnului prim-ministru Bolojan demis de a continua să guverneze prin intermediul Parlamentului și punând presiune pe voturile PSD este una complet greșită”, a spus acesta.

Grindeanu a afirmat că „PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR drept paravan mediatic pentru interesele obscure ale unor lideri de dreapta”.

Acesta a susținut că partidul se opune modificărilor care ar putea fi introduse în jalonul privind integritatea în funcția publică.

„Nu vom accepta ca în grupul de lucru pe subiectul privind jalonul care face referire la integritatea în funcția publică USR să introducă tot felul de texte care să rezolve problemele personale ale lui Fritz, Clotilde Armand și ale altor useriști condamnați definitiv de Înalta Curte”, a afirmat Grindeanu.

Grindeanu a anunțat, de asemenea, că PSD nu va vota o nouă lege a salarizării în forma actuală, susținând că proiectul nu a fost prezentat public și că dialogul cu sindicatele și patronatele a fost insuficient.

„Îi avertizez din nou pe cei de la PNL și USR să nu folosească PNRR pentru a privatiza în mod netransparent și la super discount companiile românești profitabile sau să facă o așa-zisă digitalizare cu dedicație pentru un anumit concern străin. Acestea sunt lucruri inacceptabile pentru PSD”, a conchis Grindeanu.

Întâlnirea dintre Nicușor Dan și liderii din fosta coaliție de guvernare a fost una mai calmă decât de obicei. Totuși, nu există consens până acum, iar președintele Dan nu crede ca in iulie România va avea un Guvern cu puteri depline.