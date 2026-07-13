Soluția lui George Simion pentru deblocarea crizei politice: Președintele Senatului trebuie să fie dat de AUR

Majoritate AUR-PSD pentru schimbarea lui Mircea Abrudean

Președintele AUR, George Simion, a declarat că o posibilă soluție pentru depășirea blocajului politic ar fi numirea unor nou lider al Senatului din rândurile partidului AUR.

„Acum, dacă PSD-ul își dorește o colaborare cu noi și să scape de Ilie Bolojan, soluția primă, un prim pas, dacă se dorește deblocare, așa am auzit de la domnul Grindeanu, ar fi ca al doilea partid din Parlament să primească conducerea unei dintre cele două camere”, a declarat Simion, luni, într-o intervenție la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, găzduită de Gândul.

Liderul AUR a declarat că schimbarea lui Mircea Abrudean (PNL) din funcția de președinte al Senatului ar putea fi realizată printr-o majoritate formată din parlamentarii AUR și PSD.

„Printr-un vot al majorității parlamentare, majoritate care poate fi constituită din parlamentarii AUR și parlamentarii PSD, putem desemna un alt președinte la conducerea Senatului. În mod normal, dacă președinte la Camera Deputaților rămâne reprezentantul PSD, Sorin Grindeanu, președintele Senatului trebuie să fie dat de AUR și nu de Mircea Abrudean”, mai declarat liderul AUR.

Nu putem să girăm puterea și să fim în opoziție”

Acesta a adăugat că o eventuală schimbare la conducerea Senatului ar reprezenta doar primul pas, urmând ca ulterior să fie discutate și celelalte măsuri pentru ieșirea din impasul politic. Simion a punctat că nu poate oferi sprijin politic, cât timp formațiunea pe care o conduce este ținută departe de putere.

„Dacă într-adevăr a murit coaliția, dacă încă sunt în coaliția, așa zis, pro-europeană, nu înțeleg de ce suntem implicați noi în aceste discuții. Noi întotdeauna am fost rezonabil, dar s-au vrut voturile noastre, dar n-a vrut nimeni să fim și noi partea deciziei și partea puterii. Nu putem să girăm puterea și să fim în opoziție”, mai transmite Simion.

Simion a conchis prin lansarea unui atac la adresa liderului PSD, afirmând: „Domnul Grindeanu pare că-i mai interesat să continue o relație bolnăvicioasă cu Ilie Bolojan”.

Emisiunea integrală poate fi urmărită aici: