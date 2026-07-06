Război în tabăra „suveranistă”. Anamaria Gavrilă atacă AUR: „Nu a votat ca să plece Bolojan. Spor la propagandă!”

„Nicușor a nominalizat un premier. AUR nu a votat ca să plece Bolojan. Spor la propagandă! Suspendarea lui ND ( n.r Nicușor Dan) este la fel ca suspendarea lui Iohannis?”, a scris Anamaria Gavrilă, luni, într-o postare publicată pe Facebook.

Mesajul marchează o nouă etapă a conflictului deschis dintre POT și AUR, două formațiuni care, în urmă cu un an, se prezentau drept componente ale aceleiași mișcări „suveraniste”.

AUR a părăsit sala la votul pentru Guvernul Veștea

Atacul Anamariei Gavrilă face trimitere la votul din 22 iunie, când Cabinetul propus de Adrian Veștea, premier desemnat de Nicușor Dan, a primit doar 189 dintre cele minimum 233 de voturi necesare pentru învestire.

Parlamentarii AUR au părăsit sala înaintea votului, la solicitarea lui George Simion. Refuzul AUR de a susține noul Executiv a fost decisiv pentru respingerea Cabinetului Veștea și pentru prelungirea interimatului lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria.

George Simion condiționase votul AUR de prezentarea unor „clarificări” din partea președintelui Nicușor Dan și de includerea unor solicitări ale partidului în programul de guvernare. Înaintea votului, liderul AUR a anunțat că parlamentarii săi vor ieși din sală, acuzând partidele implicate în negocieri de „trădare”.

Ruptură tot mai adâncă între POT și AUR

Actualul schimb de acuzații vine după ce Anamaria Gavrilă a anunțat, pe 23 iunie, că POT se „disociază complet de comportamentul AUR”. Lidera POT a susținut atunci că partidul său este dispus să voteze o formulă de guvernare pro-occidentală și pro-americană și a acuzat AUR că preferă „circul” și „scandalul” în locul unei soluții pentru ieșirea din criză.

Ruptura este cu atât mai vizibilă cu cât, în martie 2025, Gavrilă s-a retras din cursa prezidențială în favoarea lui George Simion, afirmând că dorește să evite împărțirea voturilor „mișcării suveraniste”. POT a susținut atunci candidatura liderului AUR la alegerile prezidențiale.

AUR amenință din nou cu suspendarea lui Nicușor Dan

George Simion a anunțat pe 30 iunie începerea demersurilor pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan, reproșându-i că nu a desemnat rapid un nou candidat pentru funcția de premier după eșecul Cabinetului Veștea. AUR a invocat și presupusa „excludere” a unei părți a electoratului din negocierile politice.

Demersul este însă greu de pus în practică fără sprijinul altor formațiuni. Pentru inițierea procedurii sunt necesare semnăturile unei treimi dintre parlamentari, aproximativ 155. Petrișor Peiu declara că AUR dispune de circa 90 de parlamentari și ar putea atrage alte aproximativ 30 de semnături, rămânând dependent de POT, SOS România, PACE sau de alți aleși neafiliați.

Câți parlamentari mai are POT

Partidul Oamenilor Tineri a intrat în Parlament după alegerile din 2024 cu 31 de aleși: 24 de deputați și șapte senatori. Formațiunea a fost însă afectată de demisii, excluderi și conflicte interne succesive.

POT mai la final de iunie efectiv doar trei parlamentari: un deputat și doi senatori, față de cei 31 aleși inițial. Unicul deputat rămas în partid este Anamaria Gavrilă.

POT nu mai are grup parlamentar propriu în niciuna dintre cele două Camere. În aprilie, zece dintre cei 16 deputați care mai formau grupul de la Camera Deputaților s-au rupt de conducerea Anamariei Gavrilă, iar structura a fost transformată ulterior în grupul „Uniți pentru România”.

„Suveraniștii”, împărțiți în tot mai multe tabere

Grupul „Uniți pentru România” a ajuns între timp la 18 membri și a atras parlamentari proveniți din POT, SOS România, dar și pe fostul premier Victor Ponta. Anamaria Gavrilă a contestat în repetate rânduri schimbarea denumirii grupului și autoritatea deputaților care au inițiat operațiunea.

Situația este asemănătoare în SOS România. Partidul Dianei Șoșoacă a rămas cu 14 deputați din cei 28 aleși și cu un singur senator din cei 11 inițiali, după numeroase demisii și excluderi. O parte dintre foștii parlamentari SOS și POT au format în Senat grupul PACE – Întâi România, iar alții au migrat ulterior către PSD sau PNL.

Nici AUR nu a fost ocolit de tensiuni. În iunie au apărut informații că aproximativ zece parlamentari ar putea părăsi partidul pentru grupul „Uniți pentru România”, însă conducerea AUR, prin Petrișor Peiu, a negat public existența unei asemenea rupturi.