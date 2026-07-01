Pîslaru: Nominalizarea lui Adrian Veștea a fost o ingerință directă în PNL. Nu așa se construiește încrederea

Dragoș Pîslaru a afirmat, la Digi24, că desemnarea lui Adrian Veștea a fost percepută în partid drept „o ingerință directă în viața Partidului Național Liberal”.

„Practic, nominalizarea domnului Veștea a fost, de fapt, o ingerință directă în viața Partidului Național Liberal. S-a produs acea ruptură pe care o vedem acum și cu tot felul de demersuri în instanțe care sunt extrem de bizare pentru interferența în viața politică a partidului”, a spus liderul liberal.

„Nu cred că există o ostilitate”

Întrebat dacă relația dintre PNL și șeful statului s-a normalizat, Pîslaru a răspuns că nu vede o ruptură instituțională. „Nu cred că există o ostilitate.Până la urmă, Nicușor Dan, președintele țării, reprezintă o instituție care are și o stabilitate. Pentru că, până la urmă, are un mandat de cinci ani de zile și are acest standard de stabilitate pe care Constituția îl oferă, acest mandat pe care îl are”, a afirmat acesta.

Pîslaru a punctat că trebuie făcută diferența între tensiunile politice și colaborarea dintre instituții.

„Eu cred că e foarte important să înțelegem, să facem distincția între, poate, umorile personale sau emoțiile personale și relațiile instituționale. Partidul Național Liberal este un partid pro-european, convins că este nevoie de un echilibru al puterilor în stat și de o administrație președințială puternică ca să putem să susținem interesul României. Și, din acest punct de vedere, totdeauna va fi o colaborare corectă cu președintele. Dar, într-adevăr, una este să respecti cadrul instituțional, să apreciezi atunci când, de exemplu, cum e cazul politicii de salarizare, unde administrația președințială a mediat până la urmă acordul politic care a dus la consultări și la îmbunătățirea legii. Și alta este să poți înțelege sau să găsești explicații pentru care a existat acea ingerință” a declarat Pîslaru.

El a precizat că, în perioada în care a coordonat proiectele legate de PNRR, a avut „o relație instituțională excelentă cu administrația prezidențială și cu președintele Nicușor Dan”.

Pîslaru: „Implicarea președintelui este vitală”

Liderul liberal consideră că șeful statului trebuie să joace un rol activ în depășirea actualului blocaj politic.

„Cred că implicarea președintelui este vitală în perioada următoare”, a spus Pîslaru.

El apreciază că un eventual acord politic pentru formarea Guvernului ar trebui încheiat în prezența președintelui.

„Sunt într-o zonă sensibilă în care nu îi dau eu sfaturi președintelui țării. Dar cu siguranță, în acest moment, după cele două alegeri care au avut loc, cred că dacă, de exemplu, se pune problema unui acord politic, acel acord politic trebuie parafat în prezența președintelui țării”, a afirmat Dragoș Pîslaru.

Pîslaru a subliniat că această opinie îi aparține și „nu este neapărat poziția oficială a Partidului Național Liberal”.

Declarațiile lui Dragoș Pîslaru vin în contextul tensiunilor dintre conducerea PNL și președintele Nicușor Dan, după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier și contestarea în instanță a unor hotărâri adoptate de Congresul extraordinar al partidului.

În paralel, negocierile pentru formarea unei majorități stabile și a unui nou Guvern continuă, în condițiile în care partidele pro-europene încearcă să ajungă la un acord politic, iar rolul de mediator al șefului statului este intens dezbătut în spațiul public.