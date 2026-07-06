Negrescu: Parlamentele naționale trebuie să joace un rol și mai important în dezbaterea europeană

„Sunt convins că parlamentele naționale trebuie să joace un rol și mai important în dezbaterea europeană. Ele sunt puntea dintre cetățeni și deciziile europene, iar o cooperare mai strânsă cu Parlamentul European înseamnă o Uniune mai democratică, mai eficientă și mai pregătită pentru provocările viitorului”, se arată în mesajul publicat, luni, de Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Acesta a precizat că a discutat cu reprezentanții parlamentelor naționale din statele membre despre viitorul relației dintre Parlamentul European și parlamentele naționale.

„Această reflecție este cu atât mai actuală cu cât urmează Summitul NATO de la Ankara, care se anunță unul crucial pentru viitorul Alianței și pentru arhitectura de securitate euroatlantică. Într-o lume aflată într-o schimbare accelerată, instituțiile democratice trebuie să fie capabile nu doar să răspundă provocărilor, ci și să le anticipeze și să acționeze împreună”, a scris Negrecu.

Recent, Victor Negrescu a primit Premiul pentru Excelență în Guvernanță și Colaborare la nivelul Uniunii Europene.

„Privesc această distincție nu doar ca pe o recunoaștere a activității mele, ci și ca pe o responsabilitate de a continua să construiesc punți între instituții, să încurajez dialogul și să contribui la o Europă mai puternică și mai apropiată de cetățeni”, a transmis Negrescu.