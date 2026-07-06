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Capitala care a învins Parisul și Madridul. Orașul de poveste desemnat cel mai frumos din Europa

O capitală europeană care primește doar o fracțiune din numărul de turiști ai vecinilor săi a fost desemnată cea mai frumoasă de pe continent, depășind destinații celebre precum Paris și Madrid.
Capitala care a învins Parisul și Madridul. Orașul de poveste desemnat cel mai frumos din Europa
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
06 iul. 2026, 10:43, Life-Inedit
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Un studiu a analizat peste trei milioane de recenzii publicate pentru 46 de capitale europene, urmărind de câte ori călătorii au folosit cuvinte precum „frumoasă” sau „uimitoare” în descrierile lor.

Pe primul loc s-a clasat un oraș care primește mai puțin de 1,5 milioane de turiști anual, în contrast puternic cu cele aproximativ 20 de milioane de vizitatori ai Londrei și cele 19 milioane care ajung în fiecare an la Paris.

„Poate fi explorată foarte ușor pe jos”

Raportul arată că Luxemburg a ocupat prima poziție, cu 18,15% dintre recenzii conținând cuvântul „frumoasă”, potrivit Express.

„Călătorii evidențiază frecvent străzile curate și combinația reușită dintre zonele istorice și cele moderne. Deși capitala este mică, oamenii apreciază faptul că poate fi explorată foarte ușor pe jos”, se arată în raport.

Orașul Luxemburg găzduiește un centru vechi inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, înconjurat de stânci spectaculoase și văi adânci. De-a lungul vechilor fortificații se află Chemin de la Corniche, supranumit „cel mai frumos balcon al Europei”. Pe această promenadă de aproximativ 800 de metri, vizitatorii pot admira priveliști impresionante asupra orașului și a văii râului Alzette.

Printre cele mai importante atracții se numără și Palatul Marelui Duce, reședința oficială a familiei conducătoare din Luxemburg. Clădirea poate fi vizitată în lunile de vară, iar interiorul impresionează prin săli decorate cu candelabre, elemente din fier forjat și ornamente aurite.

La fel de populare sunt Casematele Bock, o rețea de aproximativ 22 de kilometri de tuneluri subterane construite începând cu anul 1644. De-a lungul timpului, acestea au avut rol defensiv și au fost folosite inclusiv ca adăposturi antiaeriene în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Orașul poate fi admirat și din Liftul Pfaffenthal, un ascensor panoramic din sticlă care urcă până la aproximativ 60 de metri înălțime. Acesta leagă Parcul Pescatore și centrul vechi de cartierul Pfaffenthal și oferă priveliști spectaculoase asupra văii Alzette.

Cartierul Grund este unul dintre locurile preferate ale turiștilor datorită caselor din piatră acoperite cu iederă și străduțelor pavate, care îi conferă un aer romantic. Situat pe malul râului Alzette, acesta este considerat ideal pentru plimbări.

Top 5 cele mai frumoase capitale europene:

Luxemburg, Luxemburg
Bratislava, Slovacia
Monaco
Valletta, Malta
Lisabona, Portugalia

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