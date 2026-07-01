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Orașul care a învins Parisul și Londra într-un nou clasament al turiștilor

Porto și Lisabona au fost desemnate cele mai bune orașe din lume pentru persoanele care călătoresc pentru prima dată în afara țării, potrivit unui nou clasament. Studiul a analizat siguranța, costurile, accesibilitatea și ușurința cu care turiștii pot explora destinațiile.
Orașul care a învins Parisul și Londra într-un nou clasament al turiștilor
Andreea Tobias
01 iul. 2026, 20:42, Știrile zilei
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Cele două orașe din Portugalia au ocupat primul loc din clasament datorită combinației dintre:

  • nivelul ridicat de siguranță;
  • localnici considerați prietenoși;
  • numărul mare de atracții turistice;
  • accesibilitatea pentru pietoni;
  • costurile moderate de cazare.

Porto are un tarif mediu de aproximativ 105 dolari pe noapte, în timp ce în Lisabona cazarea costă în jur de 134 de dolari, conform travelandleisure.com.

Potrivit studiului, majoritatea portughezilor vorbesc limba engleză, ceea ce facilitează comunicarea pentru turiștii aflați la prima experiență internațională.

Care sunt cele mai bune orașe pentru prima călătorie

Clasamentul este următorul:

  1. Porto (Portugalia)
  2. Lisabona (Portugalia)
  3. Praga (Cehia)
  4. Seul (Coreea de Sud)
  5. Helsinki (Finlanda)
  6. Kyoto (Japonia)
  7. Madrid (Spania)
  8. Budapesta (Ungaria)
  9. Viena (Austria)
  10. Sevilla (Spania)

Cum a fost realizat clasamentul

Autorii studiului au analizat 40 de orașe importante din lume, luând în calcul:

  • siguranța;
  • gradul de cunoaștere a limbii engleze;
  • ospitalitatea localnicilor;
  • costurile hotelurilor;
  • prețul meselor;
  • accesibilitatea transportului;
  • numărul obiectivelor turistice;
  • posibilitatea de a explora orașul pe jos.

Tot mai mulți turiști aleg city-break-uri în orașe considerate sigure, accesibile și ușor de vizitat fără mașină.

În ultimii ani, destinații precum Porto, Lisabona și Praga au devenit printre cele mai căutate pentru prima vacanță în străinătate datorită costurilor mai reduse comparativ cu marile capitale europene și numărului mare de atracții istorice.

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