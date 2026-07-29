Orașul european care a explodat în popularitate printre români. Rezervările au crescut cu peste 700%. Datele Kiwi

Datele arată că românii continuă să caute cel mai bun raport calitate-preț atunci când își planifică vacanțele de vară, multe dintre orașele care au înregistrat cele mai mari creșteri ale numărului de pasageri beneficiind și de tarife mai mici comparativ cu anul trecut.

„În această vară, călătorii români demonstrează că sunt tot mai atenți la buget, dar și din ce în ce mai deschiși să exploreze destinații noi. Deși prețul rămâne un factor esențial în alegerea vacanței, observăm tot mai multă încredere în a descoperi orașe dincolo de destinațiile clasice pentru un city break. O ofertă mai variată de zboruri și tarifele competitive le oferă călătorilor mai multe opțiuni în întreaga Europă, permițându-le să își aleagă destinația nu doar în funcție de buget, ci și de tipul de experiență pe care și-l doresc”, a declarat Daniela Chovancová, Senior PR and Communications Manager, Kiwi.com.

Gdańsk a devenit una dintre destinațiile-surpriză ale verii pentru turiștii români. Rezervările au crescut cu 728% față de anul trecut, în timp ce tariful median al biletelor de avion a scăzut cu peste 40%, potrivit datelor Kiwi.com.

Londra, Madrid și Milano conduc clasamentul destinațiilor

Londra a înregistrat cea mai mare creștere în valoare absolută a numărului de pasageri români, consolidându-și poziția printre cele mai populare destinații internaționale de city break, în ciuda faptului că este unul dintre puținele orașe importante unde tarifele au crescut. Numărul pasagerilor a crescut cu 68,3%, în timp ce tariful median al biletelor de avion a urcat ușor, de la 105 euro în vara anului 2025 la 112 euro în vara anului 2026 (+7,0%).

Madrid s-a remarcat drept una dintre vedetele sezonului estival, numărul pasagerilor români aproape dublându-se (+96,9%), în timp ce tariful median a scăzut de la 159 de euro la 144 de euro (-9,5%). Barcelona a urmat aceeași tendință, înregistrând cu 54,5% mai mulți călători români, în timp ce tariful median s-a redus de la 166 de euro la 138 de euro (-17,1%).

Milano și-a consolidat, la rândul său, statutul de una dintre destinațiile preferate ale românilor. Numărul pasagerilor a crescut cu 44,6%, iar tariful median a scăzut de la 92 de euro la 79 de euro (-14,6%), transformând capitala financiară a Italiei într-o destinație atât mai populară, cât și mai accesibilă decât în vara trecută.

Parisul a rămas, de asemenea, în topul preferințelor românilor, înregistrând o creștere de 15,8% a numărului de pasageri, în timp ce tariful median a scăzut ușor, de la 113 euro la 111 euro (-1,8%). Bruxelles a avut un ritm de creștere și mai puternic, cu un avans de 47,1% al numărului de pasageri, în paralel cu o reducere modestă a tarifului median, de la 96 de euro la 94 de euro (-2,5%).

Europa de Sud rămâne principala alegere pentru vacanțele de vară

Italia continuă să fie una dintre destinațiile preferate ale românilor pentru city break-uri de vară, aproape toate marile orașe italiene înregistrând atât creșteri ale numărului de pasageri, cât și tarife mai mici față de anul trecut.

Bari s-a remarcat printre cele mai dinamice destinații, cu o creștere de 87,1% a numărului de pasageri, în timp ce tariful median a scăzut de la 125 de euro la 109 euro (-12,8%). Roma a înregistrat o creștere de 24,7%, iar tarifele au scăzut de la 106 euro la 92 de euro (-13,4%).

Napoli a atras cu 40,2% mai mulți călători români, susținut de o reducere importantă a tarifului median, de la 123 de euro la 96 de euro (-21,7%). Veneția a înregistrat o creștere de 25,7%, în timp ce tariful median a scăzut de la 128 de euro la 106 euro (-17,1%). Bologna a crescut cu 35%, iar tarifele s-au redus de la 110 euro la 88 de euro (-20,1%), în timp ce Catania a înregistrat un avans de 12,7%, cu o scădere a tarifelor mediane de la 128 de euro la 100 de euro (-21,9%).

Și Spania a avut un sezon estival foarte bun. Dincolo de Madrid și Barcelona, Palma de Mallorca a înregistrat o creștere de 66,6% a numărului de pasageri, în timp ce tariful median a scăzut de la 175 de euro la 140 de euro (-19,9%). Alicante a atras cu 76,9% mai mulți turiști români, pe fondul reducerii tarifelor de la 198 de euro la 164 de euro (-17,0%), iar Valencia a crescut cu 62,8%, susținută de scăderea tarifului median de la 173 de euro la 144 de euro (-16,8%).

Malta și-a consolidat poziția ca una dintre destinațiile mediteraneene cu cel mai bun raport calitate-preț. Numărul pasagerilor a crescut cu 57,6%, iar tariful median s-a redus semnificativ, de la 160 de euro la 121 de euro (-24,1%), una dintre cele mai mari scăderi de preț dintre cele mai populare destinații analizate.

Destinațiile din Grecia au avut evoluții diferite

Interesul românilor pentru Grecia a rămas ridicat, însă performanța a variat de la o destinație la alta.

Atena a înregistrat una dintre cele mai bune evoluții din sudul Europei, cu o creștere de 70,4% a numărului de pasageri, în timp ce tariful median a scăzut de la 159 de euro la 129 de euro (-18,8%). Corfu a avut, de asemenea, un sezon foarte bun, cu 51,4% mai mulți călători români și o reducere a tarifului median de la 158 de euro la 137 de euro (-13,3%).

În schimb, Salonic s-a remarcat drept singurul oraș internațional din top 30 care a înregistrat o scădere a cererii. Numărul pasagerilor s-a redus cu 36,2%, în timp ce tariful median a crescut de la 104 euro la 115 euro (+10,3%), reprezentând o excepție față de tendința generală din acest an.

Noi destinații de city break câștigă teren

Dincolo de destinațiile europene consacrate, mai multe orașe emergente au înregistrat creșteri spectaculoase, chiar dacă pornesc de la volume mai mici de rezervări.

Gdańsk a înregistrat cea mai mare creștere dintre toate orașele analizate, numărul pasagerilor români majorându-se cu 728%, în timp ce tariful median a scăzut de la 125 de euro la 74 de euro (-41,1%).

Girona a urmat cu o creștere de 649%, iar tariful median s-a redus de la 110 euro la 103 euro (-6,1%). Bratislava a crescut cu 440%, în timp ce tariful median a scăzut de la 111 euro la 64 de euro (-42,2%), iar Dubrovnik a atras cu 431% mai mulți călători români, beneficiind de o reducere a tarifului median de la 157 de euro la 112 euro (-29,0%).

Printre destinațiile care au înregistrat cele mai mari creșteri în valoare absolută a numărului de pasageri, Praga s-a remarcat datorită uneia dintre cele mai importante reduceri de tarif din analiză. Prețul median al biletelor a scăzut de la 159 de euro la 106 euro (-33,3%), consolidând atractivitatea capitalei Cehiei. Și Tirana a combinat o cerere în creștere cu tarife mai accesibile, prețul median reducându-se de la 149 de euro la 114 euro (-23,2%).

Raportul calitate-preț continuă să influențeze alegerile de călătorie ale românilor

Per ansamblu, datele Kiwi.com sugerează că românii rămân foarte receptivi la tarifele avantajoase atunci când își aleg city break-urile de vară. Multe dintre destinațiile care au înregistrat cele mai mari creșteri – inclusiv Madrid, Bari, Atena, Malta, Alicante, Valencia și Praga – au beneficiat și de reduceri de două cifre ale tarifelor mediane.

În același timp, destinații precum Londra demonstrează că o conectivitate foarte bună și popularitatea constantă pot continua să atragă călători chiar și în condițiile unei ușoare creșteri a prețurilor. În ansamblu, datele conturează o tendință clară: românii își diversifică tot mai mult harta călătoriilor în Europa și aleg din ce în ce mai des destinațiile care oferă cel mai bun echilibru între accesibilitate, preț și experiența de călătorie.