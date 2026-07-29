Prima de carieră didactică din acest an va putea fi folosită până în vara anului 2027. Legea merge la promulgare la Nicușor Dan

Plenul Camerei Deputaților a votat miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind acordarea primei de carieră didactică pentru personalul din învățământul de stat și prelungirea termenului până la care suma poate fi cheltuită.

Proiectul de lege a fost adoptat cu 234 de voturi pentru, un vot împotrivă și opt abțineri.

Concret, proiectul de lege stabilește cadrul pentru prima de carieră didactică în valoare de 1.500 de lei net acordată atât cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, cât și cel universitar de stat, aflate în activitate în anul școlar și universitar 2025-2026.

Profesorii vor putea folosi cei 1.500 de lei până la 31 august 2027

Concret, principala modificare adusă proiectului este prelungirea perioadei în care beneficiarii pot utiliza prima de carieră didactică. Astfel, potrivit unui amendament adoptat, profesorii și personalul didactic auxiliar vor putea folosi prima de 1.500 de lei net până la finalul anului școlar viitor, dacă își vor continua activitatea și în anul școlar sau universitar 2026-2027.

„Beneficiarii finali ai primei de carieră didactică acordată în anul școlar/universitar 2025-2026 care rămân în activitate în anul școlar/universitar 2026-2027 pot utiliza prima până la finalul anului școlar/universitar 2026-2027, respectiv până la 31 august 2027 pentru anul școlar și, respectiv, până la 30 septembrie 2027 pentru anul universitar”, prevede amendamentul.

De asemenea, prelungirea perioadei de utilizare a primei didactice este justificată prin faptul că perioada verii este ocupată de examenele naționale, titularizare, definitivat și concediile de odihnă, ceea ce limitează posibilitatea profesorilor de a participa la cursuri de formare profesională.

Certificatul de absolvire a cursului trebuie încărcat până la 31 martie 2028

Prima de carieră didactică este acordată sub forma unui sprijin electronic și, potrivit proiectului de lege, cel puțin 65% din valoarea acesteia trebuie utilizată pentru cursuri de formare și perfecționare profesională. Restul sumei poate fi folosit pentru achiziționarea de cărți de specialitate, precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora, dar și pentru alte cheltuieli necesare derulării actului educațional, în legătură directă cu activitatea didactică.

Totodată, profesorii care vor urma cursuri de formare profesională vor avea obligația să încarce în aplicația STS certificatul care atestă participarea sau absolvirea cursului în termen de maximum cinci luni de la utilizarea banilor, dar nu mai târziu de 31 martie 2028.

Primele sunt finanțate din fonduri europene, prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027.

Actul normativ a fost aprobat anterior de către Senat, iar acum va merge la promulgare la președintele Nicușor Dan.