Ziua Mondială a Sărutului – gestul cu o istorie de peste 4.500 de ani / Ce spuneau despre el scribii Mesopotamiei și de ce l-au împărțit romanii în trei categorii

Puține gesturi pot să spună atât de multe fără să fie nevoie de cuvinte. De la semnul iubirii care schimbă destine, la semnul binecuvântării, al împăcării, al respectului, al credinței, dar și al trădării, sărutul e în memoria omenirii de milenii. Literalmente!

De Ziua Mondială a Sărutului, încercăm să înțelegem mai mult despre gestul simplu care spune o poveste fără să fie nevoie de cuvinte.

Desigur că nu se poate demonstra arheologic practica sărutului, dar e bine să știm că cele mai vechi referiri explicite la sărut vin din Mesopotamia, pe tăblițe de lut scrise în cuneiformă.

E menționat în textele mesopotamiene cu cel puțin 4500 de ani în urmă

Textele descriu sărutul romantic, dar și pe cel cu semnificație religioasă sau socială.

S-a crezut multă vreme că practica sărutului romantic ar fi apărut destul de târziu și că ar fi plecat dintr-o singură regiune, însă un studiu din 2023 arată că textele mesopotamiene demonstrează existența lui cu cel puțin 4500 de ani în urmă.

Și mai interesant e că nu are o singură origine.

În Egiptul antic, există reprezentări de cupluri care se sărută, iar în India, texte sanscrite foarte vechi, inclusiv cele care fac referire la Kama Sutra, descriu diferite tipuri de sărut, împreună cu semnificațiile lui.

Sunt pline templele medievale hinduse de reprezentări de cupluri care se sărută.

Dovezi arheologice există, totuși

În Grecia și Roma antică, sărutul nu era doar practică, ci și împărțit pe categorii.

Reținem „osculum” – sărutul de prietenie sau respect, „basium” – sărutul afectuos între membrii familiei, și „suavium” – sărutul pasional dintre îndrăgostiți.

Sărutul mâinii a fost, în Europa a fost, timp de secole, un gest de respect și curtoazie, adresat în special femeilor sau persoanelor cu rang înalt.

În unele culturi, sărutarea mâinii unui bătrân sau a unui părinte rămâne și astăzi un semn de recunoștință și respect.

Dovezi arheologice propriu-zise există: reliefuri, fresce, statuete, sculpturi, vase decorate, etc…

Așa că scribii Mesopotamiei consemnau gestul sărutului cu mult înainte ca Gustav Klimt să-și picteze „Sărutul” sau ca Brâncuși să și-l taie în piatră sau ca Francesco Hayez să-l descrie cu atâta eleganță și pasiune într-unul dintre cele mai cunoscute tablouri.

Poate că e cel mai cunoscut sărut din istorie – sărutul lui Iuda

Ziua de 6 iulie marchează Ziua Mondială a Sărutului ca un fel de aducere aminte a importanței apropierii și, neapărat, ca o necesară detașare de clișee.

Dar mai există un tip de sărut, care, de asemenea, a făcut carieră.

Este sărutul care a schimbat lumea pentru totdeauna, este sărutul care a cutremurat cerul și pământul, deopotrivă – sărutul lui Iuda, gestul care sintetizează întreaga natură umană – pervertirea, decăderea ei, dar și smerenia și ascultarea.

Iuda a schimbat sensul sărutului dintr-un gest al afecțiunii într-unul al trădării. De atunci, expresia „sărutul lui Iuda”a intrat în limbaj comun șidesemnează orice dovadă de falsă afecțiune, ascunsă de intenții rele.

Gestul de câteva clipe care spune o poveste

Sărutul nu este un gets universal. Există comunități care nu practică sărutul și care preferă alte forme de apropiere.

Dar poate că tocmai această diversitate explică fascinația pe care sărutul a exercitat-o asupra artiștilor, scriitorilor, filosofilor.

Gestul de câteva clipe, care spune o poveste fără cuvinte.