Coincidența care a „consacrat” 4 iulie drept Ziua SUA. De ce Ziua Independenței SUA nu ar trebui sărbătorită, de fapt, pe această dată

Pe 2 iulie 1776, membrii Congresului Continental au aprobat propunerea delegației din Virginia, prin care se declara că cele treisprezece colonii unite sunt și ar trebui să fie state libere și independente. A fost momentul pe care Adams îl considera „Ziua Independenței”.

Pentru Adams, acesta a fost votul care a marcat, de fapt, angajamentul solemn față de independența americană, relatează Washington Post.

A doua zi, pe 3 iulie 1776, Adams i-a scris soției sale, Abigail: „A doua zi a lunii iulie 1776 va fi cea mai memorabilă epocă din istoria Americii”.

El era convins că generațiile viitoare vor sărbători acea dată „cu fast și parade, cu jocuri, sporturi, salve de tun, clopote, focuri de tabără și iluminări”.

Anecdota lui Benjamin Rush despre gravitatea votului

Gravitatea momentului nu i-a scăpat nici lui Benjamin Rush, medic din Philadelphia și semnatar al Declarației. Potrivit unei anecdote povestite adesea de Adams, după votul din 2 iulie, Benjamin Harrison din Virginia i-a spus lui Elbridge Gerry din Massachusetts: „Voi avea un mare avantaj față de dumneavoastră, domnule Gerry, când vom fi cu toții spânzurați pentru ceea ce facem acum. Datorită dimensiunii corpului meu, voi muri în câteva minute, dar dumneavoastră veți dansa în aer o oră sau două înainte de a muri”.

De ce a rămas, totuși, 4 iulie data oficială

Adams nu a înțeles inițial că, în afara Congresului Continental, nimeni nu știa despre vot. Restul lumii a aflat despre votul asupra Declarației de Independență, care a avut loc efectiv pe 4 iulie. Tipograful a trecut această dată în partea de sus a documentului difuzat public, iar aceasta a rămas data reținută de istorie.

Contrar imaginii populare, niciun delegat nu a semnat Declarația de Independență pe 4 iulie 1776. Majoritatea membrilor Congresului a semnat documentul abia pe 2 august, iar unii chiar mai târziu, în septembrie.

Confuzia creată de celebrul tablou din Capitoliu

Un tablou al lui John Trumbull, intitulat „Declarația de Independență” și expus în Camera Rotundă a Capitoliului, a adâncit confuzia. Pânza îi înfățișează pe Adams, Thomas Jefferson și Benjamin Franklin apropiindu-se de biroul lui John Hancock, președintele Congresului. Deși spectatorii au presupus mereu că scena ilustrează semnarea Declarației pe 4 iulie 1776, tabloul reprezintă, de fapt, înmânarea Declarației redactate de comisie, pe 28 iunie.

Adams și-a schimbat, ulterior, părerea

În anii următori, Adams a renunțat la ideea de a marca o singură zi de sărbătoare axată pe adoptarea Declarației. El considera că acest lucru distrage atenția de la procesul lent prin care poporul american ajunsese la concluzia că independența era inevitabilă. Adams a ajuns să creadă că adevăratul moment de cotitură a fost 15 mai 1776, când o rezoluție redactată chiar de el, prin care coloniile erau invitate să-și clarifice angajamentul față de independență, a fost aprobată cu o majoritate covârșitoare.

Coincidența morții care a „consacrat” 4 iulie

Pe 4 iulie 1826, la exact 50 de ani de la votul asupra Declarației, atât Thomas Jefferson, cât și John Adams au murit, în aceeași zi.

Potrivit relatărilor, pe patul de moarte, Jefferson ar fi întrebat: „Este 4 iulie?”, iar Adams, neștiind că prietenul și rivalul său murise cu câteva ore mai devreme, ar fi spus: „Thomas Jefferson supraviețuiește”.

Coincidența morții celor doi foști președinți, exact la jumătate de secol de la Declarație, a fost interpretată la vremea respectivă drept un semn. De atunci, 4 iulie a devenit, fără contestare, data oficială la care americanii sărbătoresc independența.