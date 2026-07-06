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O tânără din Spania stabilită în România observă diferențele culturale: „Toată lumea își dă jos pantofii”

O spanioloaică stabilită temporar în România a împărtășit cu urmăritorii săi diferențele culturale care au surprins-o cel mai mult.
O tânără din Spania stabilită în România observă diferențele culturale: „Toată lumea își dă jos pantofii”
Foto: IG
Mădălina Dinu
06 iul. 2026, 12:19, Life-Inedit
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O tânără din Spania a stârnit reacții pe rețelele sociale după ce a publicat un clip în care vorbește despre experiența sa în România și despre diferențele culturale pe care le-a observat între cele două țări.

În videoclip, aceasta prezintă cinci lucruri care i-au atras atenția imediat după ce a ajuns în România, unele dintre ele fiind pentru ea un adevărat șoc cultural.

Românii se descalță când intră în casă

Primul aspect menționat este obiceiul de a te descalța atunci când intri într-o locuință. Tânăra explică faptul că în România acest gest este normal și așteptat, în timp ce în Spania nu este o regulă generală. Mai mult, în Spania este o chestiune de etichetă să nu descalți invitații la ușă.

Citește articolul integral pe MEDIAFAX SPANIA.

 

 

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