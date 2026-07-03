Eurostat: România, peste media UE la șomaj. Rata șomajului a urcat la 6,4% în luna mai

Datele arată că în România erau 522.000 de persoane fără loc de muncă în mai 2026. Numărul este mai mare față de aprilie, când erau înregistrate 512.000 de persoane șomere, și față de mai 2025, când erau 507.000.

Șomajul din România, peste media UE

La nivelul Uniunii Europene, rata șomajului a fost de 5,9% în mai 2026. Indicatorul a rămas stabil față de aprilie și a scăzut ușor față de mai 2025, când era de 6,0%.

În zona euro, rata șomajului a fost de 6,2% în mai 2026. Nivelul este similar celui din aprilie și sub cel de 6,3% înregistrat în mai 2025.

Eurostat estimează că 13,163 milioane de persoane erau șomere în Uniunea Europeană în luna mai. Dintre acestea, 10,986 milioane se aflau în zona euro.

Comparativ cu luna aprilie, numărul șomerilor a scăzut cu 40.000 în Uniunea Europeană și cu 55.000 în zona euro. Față de mai 2025, scăderea a fost de 82.000 de persoane în UE și de 158.000 în zona euro.

Diferențe între femei și bărbați în România

În România, rata șomajului în rândul bărbaților a fost de 6,3% în mai. Indicatorul a crescut ușor față de aprilie, când era de 6,2%. În rândul femeilor, rata șomajului a ajuns la 6,5%, peste nivelul de 6,3% consemnat în aprilie.

La nivelul Uniunii Europene, șomajul în rândul femeilor a fost de 6,2%, stabil față de luna precedentă. În cazul bărbaților, rata a coborât la 5,7%, de la 5,8% în aprilie.

În zona euro, rata șomajului în rândul femeilor a fost de 6,4%, în scădere de la 6,5%. În cazul bărbaților, indicatorul a coborât la 6,0%, de la 6,1%.

Datele privind șomajul în rândul tinerilor din România sunt trimestriale

Eurostat arată că, în mai, 2,918 milioane de tineri sub 25 de ani erau șomeri în Uniunea Europeană. Dintre aceștia, 2,313 milioane se aflau în zona euro.

Rata șomajului în rândul tinerilor a fost de 15,2% în UE, în creștere ușoară față de 15,1% în aprilie. În zona euro, rata a fost de 14,7%, stabilă față de luna precedentă.

Pentru România, Eurostat precizează că datele privind șomajul în rândul tinerilor sunt trimestriale. Cele mai recente cifre disponibile indică o rată de 28,8% în februarie și martie. În mai 2025, rata era de 24,6%, iar numărul tinerilor șomeri era estimat la 128.000.

Cum definește Eurostat șomajul

Eurostat folosește definiția Organizației Internaționale a Muncii. Sunt considerate șomere persoanele fără loc de muncă, care au căutat activ un job în ultimele patru săptămâni și care sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele două săptămâni. Rata șomajului reprezintă ponderea persoanelor fără loc de muncă în totalul forței de muncă.

Instituția precizează că datele pot fi revizuite, ca urmare a actualizării seriilor ajustate sezonier și a includerii celor mai recente informații din Ancheta europeană asupra forței de muncă.