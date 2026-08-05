Eurostat: România rămâne peste media UE la consumul zilnic de tutun și produse cu nicotină

Potrivit Eurostat, 16,5% dintre persoanele cu vârsta de cel puțin 16 ani din UE consumau, în 2025, zilnic tutun, țigări electronice, pliculețe cu nicotină sau produse din tutun încălzit, ceea ce indică o ușoară scădere față de procentul de 17,5% înregistrat în 2022.

Datele arată că 20,8% dintre bărbați fumau zilnic, comparativ cu 12,6% dintre femei, ambele procente fiind în scădere ușoară față de 2022.

Pe grupe de vârstă, cea mai mare pondere a consumatorilor zilnici de tutun și produse conexe s-a înregistrat în grupa de vârstă 35-49 de ani (21,3%), urmată de cea cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani (19,9%) și de cea cu vârsta cuprinsă între 50 și 64 de ani (19,8%).

Eurostat: Bulgaria are cel mai ridicat consum din UE

Dintre țările UE, Bulgaria (26,3%), Suedia (23,9%) și Croația (23,6%) au înregistrat cele mai mari procente de consum zilnic de tutun și produse conexe în rândul persoanelor cu vârsta de 16 ani sau mai mult.

La polul opus s-au situat Țările de Jos (9,9%), Irlanda (11,7%) și Belgia (13,6 %).

În 17 țări din UE, ponderea persoanelor care au consumat tutun și produse conexe zilnic a scăzut între 2022 și 2025. Cele mai mari scăderi s-au înregistrat în Spania și Luxemburg (câte 2,1 puncte procentuale), iar în Croația și Lituania (câte 2,7 pp) au înregistrat cele mai mari creșteri.

România, peste media europeană

Eurostat arată că, în România, 17,6% dintre persoanele de peste 16 ani au consumat anul trecut zilnic tutun și produse conexe. Procentul este în scădere, de la 17.9%, cât era în 2022.

Institutul Național de Sănătate Publică derulează în lunile iulie și august campania „Respiră curat, alege sănătatea!”, având ca obiectiv creșterea nivelului de informare și conștientizare a populației cu privire la efectele nocive ale consumului de tutun și ale utilizării produselor emergente cu nicotină.

Conform specialiștilor români, consumul de tutun reprezintă una dintre cele mai importante cauze evitabile de îmbolnăvire, dizabilitate și deces prematur. Fumatul este un factor de risc major pentru bolile cardiovasculare, cancer, bolile respiratorii cronice și diabetul zaharat de tip 2 și continuă să genereze o povară semnificativă asupra stării de sănătate a populației și asupra sistemului de sănătate.