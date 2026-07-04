Alertă la granița României: avioane NATO au interceptat un avion de linie chinez

Ministrul ungar al Apărării, Romulusz Ruszin-Szendi a anunțat că alerta a fost declanșată la ora 13:42 pentru aeronavele aflate în serviciul NATO de reacție rapidă (Quick Reaction Alert – Interceptor).

Potrivit acestuia, era vorba despre un avion de tip Airbus A350, înmatriculat în China, care efectua o cursă între Hong Kong și Londra.

În timp ce se afla în spațiul aerian al României, aeronava nu a stabilit legătura radio cu serviciile române de dirijare a traficului aerian civil.

Avioanele de luptă au decolat din Ungaria

Perechea de avioane aflată în serviciul de poliție aeriană a decolat de la baza aeriană din Kecskemét la ora 13:51. Aeronavele au interceptat avionul de pasageri în apropierea frontierei româno-ungare.

Potrivit ministrului ungar al Apărării, piloții au efectuat o avertizare vizuală. Ulterior, echipajul avionului chinez a reluat comunicațiile cu serviciile de control al traficului aerian.

După restabilirea contactului radio, misiunea a fost încheiată, iar aeronavele NATO s-au întors la baza din Kecskemét. La finalul mesajului, ministrul ungar al Apărării le-a mulțumit militarilor implicați în intervenție.

Misiunile de tip Quick Reaction Alert (QRA) reprezintă serviciul permanent de poliție aeriană al NATO. Aeronavele aflate în alertă sunt pregătite să decoleze în câteva minute pentru identificarea și escortarea aparatelor care nu respectă procedurile de zbor sau pierd legătura cu autoritățile de control al traficului aerian. În majoritatea cazurilor, astfel de intervenții au caracter preventiv și urmăresc restabilirea comunicațiilor și verificarea situației aeronavelor.