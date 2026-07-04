Prima pagină » Știri externe » Alertă la granița României: avioane NATO au interceptat un avion de linie chinez

Alertă la granița României: avioane NATO au interceptat un avion de linie chinez

Două avioane de luptă aflate în serviciul de poliție aeriană al NATO au fost ridicate de la sol sâmbătă, după ce un avion de pasageri înmatriculat în China nu a răspuns apelurilor controlului de trafic aerian din România.
Alertă la granița României: avioane NATO au interceptat un avion de linie chinez
Sursa foto: Facebook/Dr. Ruszin-Szendi Romulus
Oana Antipa
04 iul. 2026, 19:35, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ministrul ungar al Apărării, Romulusz Ruszin-Szendi a anunțat că alerta a fost declanșată la ora 13:42 pentru aeronavele aflate în serviciul NATO de reacție rapidă (Quick Reaction Alert – Interceptor).

Potrivit acestuia, era vorba despre un avion de tip Airbus A350, înmatriculat în China, care efectua o cursă între Hong Kong și Londra.

În timp ce se afla în spațiul aerian al României, aeronava nu a stabilit legătura radio cu serviciile române de dirijare a traficului aerian civil.

Avioanele de luptă au decolat din Ungaria

Perechea de avioane aflată în serviciul de poliție aeriană a decolat de la baza aeriană din Kecskemét la ora 13:51. Aeronavele au interceptat avionul de pasageri în apropierea frontierei româno-ungare.

Potrivit ministrului ungar al Apărării, piloții au efectuat o avertizare vizuală. Ulterior, echipajul avionului chinez a reluat comunicațiile cu serviciile de control al traficului aerian.

După restabilirea contactului radio, misiunea a fost încheiată, iar aeronavele NATO s-au întors la baza din Kecskemét. La finalul mesajului, ministrul ungar al Apărării le-a mulțumit militarilor implicați în intervenție.

Misiunile de tip Quick Reaction Alert (QRA) reprezintă serviciul permanent de poliție aeriană al NATO. Aeronavele aflate în alertă sunt pregătite să decoleze în câteva minute pentru identificarea și escortarea aparatelor care nu respectă procedurile de zbor sau pierd legătura cu autoritățile de control al traficului aerian. În majoritatea cazurilor, astfel de intervenții au caracter preventiv și urmăresc restabilirea comunicațiilor și verificarea situației aeronavelor.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Un cartier întreg din Bilbao s-a mobilizat pentru salvarea afacerii cu flori a românilor Nina și Ion. Gestul impresionant a fost preluat de toată presa iberică
Gandul
Alertă la granița României! Avioanele de vânătoare au decolat de urgență
Cancan
FOTO. Imagini hot cu Monica Roșu. Campioana olimpică, în costum de baie, la 39 de ani
Prosport
Capsula timpului din Israel. O peșteră neatinsă de 400.000 de ani rescrie ce știam despre pre-neanderthalieni
Libertatea
Meteorologii AccuWeather anunță ploi, frig și temperaturi de doar 7 grade Celsius în luna iulie, în România. Care sunt orașele în care vara e ca iarna
CSID
O stație de autobuz în formă de sardină pusă pe frigăruie va costa 1,5 milioane de euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da