Liderii PNL, USR, UDMR s-au întâlnit și s-au fotografiat astăzi în în timpul negocierilor politice. „De partea corectă a istoriei. Modernizarea României nu poate fi amânată încă o generație.

a scris pe Facebook, președintele USR, Dominic Fritz. România are nevoie de un guvern serios care continuă reformele și livrează pentru oameni. Suntem hotărâți să ne asumăm un guvern minoritar în formula PNL – USR – UDMR”,

în cazul în care vor vota un guvern minoritar PSD, condus de Sorin Grindeanu Ei negociază un pact politic, care să cuprindă diverse condiții, pe care vor să-l impună PSD,. De asemenea, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor intenționează să prezinte și o variantă de premier al Polului Dreptei, pentru președintele Nicușor Dan.

Șeful statului spus aseară, după consultările de la Palatul Cotroceni, că „varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil”.