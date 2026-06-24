Liderii PNL, USR, UDMR s-au întâlnit și s-au fotografiat astăzi în în timpul negocierilor politice.
„De partea corectă a istoriei. Modernizarea României nu poate fi amânată încă o generație.
Șeful statului spus aseară, după consultările de la Palatul Cotroceni, că „varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil”.
Nicușor Dan a invitat partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și, ulterior, să îi facă propuneri pentru formula de guvern minoritar, susținut în concordanță cu acest acord. „Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră”, a susținut Dan
.