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Liderii PNL, USR, UDMR se fotografiază în timpul negocierilor politice. Dominic Fritz: „De partea corectă a istoriei”

Cei trei lideri ai autointitulatului Pol al Dreptei, Ilie Bolojan (PNL), Dominic Fritz (USR) și Kelemen Hunor (UDMR) publică imagini de la negocierile privind deblocarea situației politice generate de demiterea Guvernului Bolojan.
Liderii PNL, USR, UDMR se fotografiază în timpul negocierilor politice. Dominic Fritz:
Sorina Matei
24 iun. 2026, 19:10, Politic
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Liderii PNL, USR, UDMR s-au întâlnit și s-au fotografiat astăzi în în timpul negocierilor politice.
„De partea corectă a istoriei. Modernizarea României nu poate fi amânată încă o generație.
România are nevoie de un guvern serios care continuă reformele și livrează pentru oameni. Suntem hotărâți să ne asumăm un guvern minoritar în formula PNL – USR – UDMR”, a scris pe Facebook, președintele USR, Dominic Fritz.
Ei negociază un pact politic, care să cuprindă diverse condiții, pe care vor să-l impună PSD, în cazul în care vor vota un guvern minoritar PSD, condus de Sorin Grindeanu. De asemenea, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor intenționează să prezinte și o variantă de premier al Polului Dreptei, pentru președintele Nicușor Dan.
Șeful statului spus aseară, după consultările de la Palatul Cotroceni, că „varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil”.
Nicușor Dan a invitat partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și, ulterior, să îi facă propuneri pentru formula de guvern minoritar, susținut în concordanță cu acest acord. „Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră”, a susținut Dan.

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