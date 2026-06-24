UPDATE 13.30. „Este clar că va exista un guvern minoritar. PSD nu va vota niciun guvern din care PSD nu va face parte„, spune Sorin Grindeanu.

„Dacă voi ajunge premier, nu voi ajunge niciun vicepremier. Nu 5, niciunul. Românii nu cer concedieri publice, cer reforme„, declară liderul PSD.

Alte declarații:

„ Guvernul va avea poate, poate, un vicepremier „

„ „ Evident că pe Luca Niculescu mi l-aș dori la Ministerul de Externe „

„ „Alexandru Nazare a fost un ministru bun al Finanțelor, a ținut bine sub control lucrurile, dar acum speculăm în privința unei etape viitoare. Alex Nazare, dincolo de relația personală care mă leagă cu el, a făcut treabă. O să vedem „

„ „ Nu știu dacă moratoriul poate fi pe 6 luni sau o perioadă mai lungă. Sigur că un guvern minoritar pleacă din start cu acest handicap în Parlament. Are riscul unei moțiuni de cenzură”

Sigur că un guvern minoritar pleacă din start cu acest handicap în Parlament. Are riscul unei moțiuni de cenzură” „Soluția nu e decât aceasta: un guvern minoritar, indiferent de componența sa”

„Desfășurările nu mai țin doar de noi, de PSD”

UPDATE 13.20. Sorin Grindeanu, liderul PSD, declarații după ședința Biroului Permanent extins al PSD:

A venit vremea să nu mai arătăm cu degetul unii către alții, ci să venim cu soluții concrete

PSD își asumă responsabilitatea guvernării, cu Sorin Grindeanu – premier – decizie luată în unanimitate

Libertate totală în privința alegerii echipei de miniștri.

Echipa de negociere a PSD va discuta cu celelalte formațiuni pro-occidentale draftul unui acord politic: PNRR, SAFE, OCDE și nu condiții impuse PSD.

PSD va avea autonomie asupra programului de guvernare.

PSD va juca exclusiv pe mâna sa. Obiectivul: relansare economică, recâștigarea încrederii în clasa politică.

Resping orice pact pe funcții. Vom vedea acum cine este îngrijorat cu adevărat de situația României.

„Încrederea oamenilor, a românilor în clasa politică, în acest moment, este zero. Și toți, inclusiv noi, avem partea noastră de responsabilitate pentru că s-a ajuns în acest punct.

Cred că a venit vremea să nu mai arătăm cu degetul unii. …către alții, ci să venim cu soluții concrete, care se pună mai presus pe oameni, pe români, decât calculele politice care ne-au ghidat în ultimele săptămâni.

Din acest motiv, Partidul Social-Democrat a decis astăzi, în Biroul Politic Național, în unanimitate, să-și asume responsabilitatea răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier.

De asemenea, am cerut un vot colegilor mei, pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniștri, în cazul în care PSD va primi mandatul de la președintele României.

PSD își poate asuma guvernarea doar în condiții clare și transparente, de aceea am decis să avem o echipă de negociere, care să discute cu celelalte formațiuni politice pro-occidentale din Parlament, dreptul unui acord politic.

Vorbim de lucruri generale, legate de prioritățile României pe termen scurt și mediu, PNRR, OCDE, SAFE și respectarea țintelor de deficit și nu de condiții impuse Partidului Social-Democrat.

PSD va avea de plină autonomie asupra programului de guvernare.

Dacă va fi un guvern PSD, atunci acesta va fi un guvern care nu se va teme și care nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui. Va fi în serviciul românilor și atât.

PSD va juca exclusiv pe mâna sa. Obiectivul este simplu, relansare economică și recâștigarea încrederii românilor în capacitatea clasei politice a livra prosperitate. Este singura idee care trebuie să stea la baza acestui acord politic, indiferent de formula pe care o va alege România”, a spus Grindeanu.

Liderii PSD au stabilit, în ședința de astăzi, miercuri, care a început la ora 12.00, că propunerea partidului pentru funcția de prim-ministru este Sorin Grindeanu.

Decizia finală va fi adoptată de Consiliul Național al PSD.

Conducerea social democraților a luat în discuție în ședință mai multe opțiuni privind strategia viitoare a partidului:

PSD intră la Guvernare. Decizia a fost adoptată în unanimitate.

PSD constituie o echipă tehnică ca să discute programul de guvernare ( formată din Marian Neacșu, Radu Oprea și Ovidiu Popa).⁠ Decizia a fost adoptată în unanimitate.

PSD îl susține pe Sorin Grindeanu, șeful partidului, pentru funcția de prim ministru. Decizia a fost adoptată în unanimitate.

PSD preia o guvernare minoritară, în care va avea și funcția de prim ministru și îi dă mandat lui Sorin Grindeanu pentru a-și forma echipa. Decizia a fost adoptată în unanimitate.

Liderii PSD au mai decis să nu susțină varianta unui guvern minoritar din care PSD nu face parte.

În cadrul consultărilor convocate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni ca urmare a eșecului Guvernului Veștea, Sorin Grindeanu a anunțat oficial că PSD își asumă guvernarea și funcția de prim-ministru. Delegația Partidului Social Democrat a deschis runda de discuții marți, 23 iunie 2026, propunând o instalare rapidă a Executivului.

„Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. Invit, așadar, partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și, ulterior, să îmi facă propuneri pentru formula de guvern minoritar, susținut în concordanță cu acest acord. Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră”, a spus ieri Nicușor Dan, după consultările cu formațiunile parlamentare.

Sorin Grindeanu a mai ocupat funcția de premier al României în perioada ianuarie – iunie 2017.