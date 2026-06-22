Ce capitale din Europa au cele mai mari chirii. Bucureștiul, printre orașele cele mai accesibile

Aproximativ un sfert (23,6%) din cheltuielile persoanelor din UE se duc pe locuință și utilități, arată noi date ale Eurostat potrivit Euronews.

Chiriile variază foarte mult în Europa, se arată în raport.

Potrivit Eurostat, în 40 de orașe europene din 38 de țări, inclusiv state membre ale UE, țări candidate și potențial candidate, membre AELS și Regatul Unit, chiria medie lunară, pentru un apartament cu două dormitoare, a variat de la 470 de euro în Skopje la 3.350 de euro în Geneva.

Londra are cele mai mari chirii

Londra este singura capitală care depășește 3.000 de euro. Ea se clasează pe locul doi printre toate cele 40 de orașe. Chiriașii plătesc în medie 3.050 de euro (2.650 de lire sterline) pentru un apartament cu două dormitoare, potrivit sursei.

Chiriile medii sunt, de asemenea, peste 2.500 de euro în Dublin (2.650 de euro), Stockholm (2.650 de euro) și Oslo (2.550 de euro). Dublin și Stockholm împart titlul de capitale ale UE cu cele mai scumpe prețuri de închiriere.

De ce variază așa de mult chiriile

„Cel mai important motiv pentru care chiriile diferă atât de mult în Europa este faptul că piețele imobiliare sunt locale. În locuri precum Geneva, Londra, Dublin sau Stockholm, există o cerere puternică din partea lucrătorilor bine plătiți, a companiilor internaționale, a studenților și a nou-veniților. Oferta de locuințe nu a crescut suficient de rapid”, a declarat pentru Euronews Mikk Kalmet, expert în imobiliare.

Chiria medie la Paris este de 2.500 de euro. Aceasta situează capitala franceză în fruntea celor mai mari patru economii ale UE. Un apartament cu două dormitoare costă 1.750 de euro la Berlin, 1.700 de euro la Madrid și 1.650 de euro la Roma, mai menționează sursa.

Chiriile medii sunt, de asemenea, peste 2.000 de euro în Copenhaga (2.350 de euro), Luxemburg (2.350 de euro), Reykjavik (2.350 de euro), Haga (2.150 de euro), Berna (2.150 de euro) și München (2.050 de euro).

Lisabona (1.750 €), Praga (1.650 €), Viena (1.600 €), Zagreb (1.550 €), Helsinki (1.550 €) și Atena (1.500 €) se situează în intervalul 1.500 €–1.750 €.

La coada clasamentului, Pristina urmează îndeaproape Skopje (470 €), cu 520 €. Ankara, capitala Turciei, este al treilea cel mai ieftin oraș, cu 770 € pentru un apartament cu două dormitoare, potrivit sursei.

Chiriașii plătesc în medie 900 de euro în Sofia, urmată îndeaproape de Nicosia cu 910 euro. Bulgaria și Cipru au cele mai ieftine capitale din UE pentru închiriere.

Bucureștiul, printre capitalele cele mai accesibile

Chiria medie este, de asemenea, sub 1.000 de euro în Tirana (920 de euro) și București (930 de euro).

Mai multe orașe se grupează în jurul valorii de 1.200 €: Belgrad (1.100 €), Sarajevo (1.150 €), Riga (1.150 €), Tallinn (1.150 €), Vilnius (1.200 €), Varșovia (1.300 €) și Budapesta (1.300 €).

„Țările cu salarii mai mari pot suporta, în general, chirii mai mari, acesta fiind unul dintre motivele pentru care unele dintre cele mai scumpe orașe se găsesc în Europa de Vest și de Nord”, a precizat Kalmet, conform sursei citate.

„Chiriile mai mici din Europa Centrală și de Est nu înseamnă neapărat că locuințele sunt mai accesibile. Salariile locale sunt adesea și ele mai mici. Prin urmare, analizarea doar a nivelurilor chiriilor poate fi înșelătoare fără a lua în considerare veniturile” a adăugat expertul.

Motivul pentru care au crescut chiriile în ultima perioadă

Kalmet a precizat că chiriile au crescut în mare parte a Europei în ultimii ani. El a spus că această creștere a fost determinată de o combinație de cerere urbană post-pandemie, creșterea populației, fluxurile de migrație, creșterea ratelor dobânzilor și costurile ridicate ale construcțiilor.

De asemenea, ratele dobânzilor mai mari au îngreunat cumpărarea unei locuințe pentru multe gospodării. Mai mulți oameni au apelat la chirii și au sporit cererea.

„În multe orașe mari/capitale, oferta pur și simplu s-a chinuit să țină pasul cu aceste schimbări”, a spus el.

Datele Eurostat exclud cheltuielile și utilitățile și acoperă proprietățile nemobilate. Se presupune că locuințele sunt de bună sau foarte bună calitate, dar nu luxoase.