ANM: Vreme călduroasă și disconfort termic ridicat în București, urmate de furtuni cu grindină și vijelii. Prognoză specială până miercuri

Potrivit Administrația Națională de Meteorologie, în primele zile ale intervalului, vremea din București se va menține călduroasă, cu disconfort termic în creștere.
În perioada 21 iunie, ora 09:00 – 23 iunie, ora 09:00, valorile termice vor rămâne ridicate:
Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza, iar vântul va sufla slab până la moderat. Sunt posibile averse slabe și descărcări electrice izolate.
În următoarea zi, 22–23 iunie, vremea se menține călduroasă, cu temperaturi similare și disconfort termic ridicat.
În perioada 23–24 iunie, meteorologii anunță intensificarea fenomenelor de instabilitate atmosferică în Capitală.
Averse, descărcări electrice și grindină
Pentru intervalul 23 iunie, ora 09:00 – 24 iunie, ora 09:00, sunt prognozate:
24 iunie: furtuni mai puternice în București
În ultima parte a intervalului, 24 iunie, ora 09:00 – 21:00, vremea devine instabilă, cu episoade de fenomene severe:
Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius.
ANM avertizează că în București indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, ceea ce indică un disconfort termic accentuat, mai ales în orele după-amiezii.
Pe tot parcursul intervalului 21–24 iunie, pentru București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică privind:
Meteorologii precizează că, în funcție de evoluția fenomenelor, prognoza poate fi actualizată, inclusiv prin emiterea de avertizări nowcasting pentru fenomene severe imediate.